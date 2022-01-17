Жителям Приморья пришлось по замерзшему морю добираться до парома, который не дошел до причала

Паром не дошел до причала из-за льда. Фото: принтскрин видео, instagram.com/newsfokino

Жители острова Путятина, рискуя своим здоровьем, добирались по льду до парома. Видео приморцы опубликовали в социальных сетях. Еще осенью власти Приморья обсуждали вопрос о создании катера на воздушной подушке.

В социальных сетях появилось видео, на котором жители острова Путятина проходят настоящее испытание. Чтобы добраться до парома, который должен доставить островитян до материка, людям приходится идти по скользкому льду. На кадрах видно, что некоторые передвигаются маленькими шагами, но это их не спасает – кто-то все-равно поскальзывается и чудом удерживает равновесие. А недалеко от самого парома пассажиры выстроились в очередь. Среди островитян можно увидеть и школьников.

В комментариях приморцы не понимают, почему люди вынуждены на своих двоих добираться до парома. Некоторые даже предложили построить мост от острова до материка.

Островитян уже давно волнует данная проблема. В сентябре 2021 года глава Приморья Олег Кожемяко встретился с жителями Фокино и главой города, чтобы обсудить этот вопрос. Власти города заказали катер на воздушной подушке на 11 человек, который должен был обеспечить транспортное сообщение зимой. Однако спустя 5 месяцев судна до сих пор нет.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с управлением жизнеобеспечения администрации Фокино, чтобы узнать, по какой причине островитян не перевозит обещанный транспорт.

- Катер еще не изготовлен, поэтому пока не может работать. Паром не смог дойти до причала из-за льда, который нагнало ветром. Остальные рейсы в этот день выполнялись.

В Приморье не только жители острова Путятина жалуются на переправу по морю. В декабре 2021 года островитяне на Попова опубликовали видео, в котором сообщили о плохом транспортном сообщении с Владивостоком. По словам приморцев, до дальневосточной столицы они добирались на барже, которая перестала работать. Также люди пожаловались на морвокзал, где нельзя купить горячие напитки. После обращения жителей Олег Кожемяко поручил построить стационарный морской вокзал с временным пунктом обогрева.

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