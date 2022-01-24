Курс на температурные качели: приморские синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю января

Начало недели в крае будет теплым и солнечным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После относительно теплых выходных Приморье ждут изменчивые температуры. Синоптики обещают снежные осадки в некоторых районах. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с главным редактором портала «Примпогода» Мариной Парфеновой, чтобы узнать, к каким капризам погоды готовиться приморцам.

- В начале недели берем курс на потепление, но к концу снова похолодает. Умеренно морозная погода будет дальше, про поворот на весну речи пока не идет.

Слова синоптика подтверждают и значения температур, опубликованные на портале «Примпогода».

По данным источника, в понедельник и вторник, 24 и 25 января, из-за гребня антициклонов в Приморье будет солнечно и без осадков. Днем на юге столбики термометров будут показывать -7…-13°С, а на востоке 0…-6°С.

Ночью с понедельника на вторник будет достаточно морозно, температура достигнет -18…-27°С, в горных районах -28…-34°С, а на побережье и юго-востоке -10…-19°С. Во вторник, 25 января, в край придет более теплая воздушная масса, на улице станет теплее, чем в понедельник.

В среду и четверг, 26 и 27 числа, в некоторых районах края пройдет небольшой снег. Ночью в эти дни потеплее на 2 – 6 градусов.

В пятницу, 28 января, с севера в Приморье ворвется холодная воздушная масса, из-за чего начнет холодать.

Во Владивостоке на этой неделе не ожидаются существенные осадки. В понедельник, 24 января, солнечно, столбики термометров показывают -5…-8°С.

Ночью во вторник, 25 января, в дальневосточной столице будет умеренный мороз, температура составит -11...-14°С.

В среду и четверг, 26 и 27 января, температуры почти не изменятся. Ночью столбики термометров покажут -11…-15°С, а днем -6…-9°С.

В пятницу, 28 января, ветер северо-западных направлений усилится.

Напомним, что о потеплении в последние дни января рассказывал глава Примгидромета Борис Кубай. Также синоптик предрек Приморью очередной ледяной дождь, который может повторяться ежегодно.

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В интервью синоптик рассказал, что погода будет и дальше преподносить сюрпризы (подробнее...)

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