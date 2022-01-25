Рейд по просрочке в детском магазине Владивостока вывел из себя охранника

За 20 минут мужчина нашел больше 10 просроченных товаров Фото: Влад КОМЯКОВ

Во Владивостоке мужчина решил нагрянуть с проверкой в один из популярных детских магазинов, вместе с ним был друг, который снял все на камеру. Контент получился компрометирующий, в комментариях под видеороликом люди жалеют продавцов, которые вышли в этот день на работу и возмущаются поведением охранников, но обо всем по порядку.

Многие блогеры давно поняли, что контент тематики «Ревизорро» всегда будет интересен публике. Сейчас любой желающий может войти в магазин в поисках своего рода эксклюзива, в случае находки записать все на камеру и слить в сеть. Есть тихони, они просто фотографируют какие-то нарушения, а вот парень из нашумевшего видео решил проверить на внимательность сотрудников и поднял на уши весь магазин.

В социальных сетях мужчина пишет, что за 20 минут он нашел больше 10 просроченных товаров детского питания, которое рекомендовано малышам от 4 до 6 месяцев. С этими находками он отправился на кассу. Когда ему пробили товар, он вскрыл баночку и сказал, что ему не нравится запах. Парень заявил, что покупать это он не будет и хочет взять что-то другое. Продавцы не сразу поняли, что покупатель намекает на то, что продукт просрочен и просили купить все, что он открыл. Люди в очереди предложили сотрудникам вызвать охрану, пока внезапно объявившийся критик детского питания не стал открывать все, что он донес в корзине до кассы.

- Я, благополучно включив режим «АЧеВсмысле?», надеялся, что они додумаются сами в чем здесь дело, но этого не произошло. Когда я, наконец, им все рассказал и показал, магазин со свистом переобулся, и теперь уже мне пришлось требовать от них продать мне этот товар, - пишет автор нашумевшего видеоролика.

К этому времени уже подоспела охрана. Разговор с местным «Ревизорро» у них, мягко говоря, не задался. Один охранник и вовсе сказал, что его бесит поведение мужчины, который устроил переполох в магазине и ему хочется «втащить». До драки, к счастью, не дошло. Наоборот, конфликт попытались решить, поговорив с менеджером. Она объяснила, что витамины, это не та группа товаров, за которой ведется постоянное наблюдение, поэтому такое произошло. А вот просроченное питание ее удивило, по словам девушки, каждый день к ним приезжает мерчендайзер, который занимается данной группой товаров. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» поговорил с сотрудниками, чтобы выяснить, что в итоге стало с просроченной продукцией.

- Мы стараемся следить за тем, чтобы на полках были только товары с хорошим сроком годности. Понимаем прекрасно, что просроченных продуктов не должно быть, весь тот некачественный товар убрали. Сотрудники не успели проследить за этим, поэтому произошла такая неприятная ситуация, мы приносим извинения, конечно же мы бы не хотели, чтобы так вышло. Проблему уже устранили, - рассказали сотрудники магазина.

Напомним, что «Комсомолка» ранее писала о походе семьи в популярный детский супермаркет Владивостока, который закончился скандалом и потасовкой с охраной. Супруга рассказала, что ее мужу разбили губу и он получил сотрясение, потому что попытался догнать дочку, которая выбежала не через тот выход из детского отдела.

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