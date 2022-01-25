Режим ЧС ввели в селе на Камчатке после крупного пожара

Судно «Калас» доставит жителям села Никольское мобильную котельную и калориферы. Фото: пресс-служба МЧС Камчатки

После масштабного пожара в Алеутском муниципальном округе судно «Калас» повезло из Петропавловска-Камчатского мобильную котельную и калориферы жителям села Никольское. Нагреватели воздуха должен был доставить вертолет Ми-8 МЧС России, но из-за плохой погоды вылет пришлось отменить. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Камчатки.

Из-за пожара в котельной в селе Никольское многие жители остались без тепла. Теплоснабжение отключили в пяти многоквартирных домах, в которых проживают 123 человека, из них 31 ребенок. Из-за этого в Алеутском МО ввели режим ЧС.

Судно «Калас» выдвинулось на помощь замерзающим людям во вторник, 25 января. На его борту находится мобильная котельная и калориферы. Котельную взяли со складов хранения резерва Камчатского края, а нагреватели воздуха, на которые потратили 300 тысяч рублей, закупил КГКУ ЦОД. Доставить необходимую технику, по информации пресс-службы МЧС Камчатки, должны через несколько дней.

Из-за отключения теплоснабжения ввели режим ЧС. Фото: пресс-служба МЧС Камчатки

Также в ведомстве сообщили, что примерно в 15:14 по владивостокскому времени судно остановили. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой правительства Камчатки, чтобы узнать, с чем это связано. Редакции ответили, что ничего серьезного не произошло.

- Судно стоит на выход из порта. Нужно оформить документы на выход - это стандартная процедура. Развернуть «Калас» могут только из-за метеоусловий.

В спортзале никольской средней школы и номерах гостинцы в Никольском соорудили пункты временного размещения.

Напомним, что возгорания котельной в селе Никольском произошло в понедельник, 24 января. Специалисты тушили пожар больше часа. Всего три единицы техники и 12 человек пытались ликвидировать огонь.

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