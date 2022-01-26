Удивительные судьбы: летчики из разбившегося в Приморье Ту-4 смогли обмануть смерть

Значки экипажа бомбардировщика. Фото: Предоставлено Ярославом Лиманским, «АвиаПоиск ДФО»

В ноябре 2021 года приморцев взбудоражила история упавшего в болото Ту-4. Тяжеловес пикировал в Яковлевском районе в 1954 году, оставив уйму загадок для поисковой организации «АвиаПоиск». Осенью бомбардировщик обнаружили поисковики: работы затянулись на 45 дней, а сбор информации все еще продолжается. Новые детали злополучного полета поражают: выяснилось, что один летчик сумел выжить и вернулся к любимой жене в Воронежский авиагородок, другого офицера заменили в считанные часы до крушения.

До конца жизни с чувством вины

Из первых уст историю рассказал житель Воздвиженки, который знал лично штурмана самолета. Так раскрылась судьба майора Николая Федорова, командира самолета. В момент катастрофы в 1954 году он успел покинуть падающий борт с четырьмя другими членами экипажа. Более того, обмануть костлявую удалось не впервые. Высококлассный военный летчик от начала до конца прошел Великую Отечественную Войну и войну с Японией. В июне 1941 года его даже сочли пропавшим без вести после крушения, но он смог вернуться в жене. И все же вторая катастрофа, на Ту-4, все же подкосила Николая:

Николай Федоров, командир Ту-4. Фото: «АвиаПоиск ДФО»

- Потом были долгие разбирательства, которые очень сильно повлияли на летчика. И 31 марта 1954 года майор Федоров ушёл на пенсию, связав остаток жизни с гражданскими профессиями. Умер Герой войны 21 сентября 1984 года, до конца жизни пронеся в себе чувство вины за гибель членов экипажа, - уточнили в «АвиаПоиске».

Разбирательства, как можно предположить, были связаны с тем, что командир покинул борт, а часть экипажа осталась в кабине.

Рокировка Бенюха и Хатникова

Как уже писала «КП-Владивосток», за помощью поисковики обращались не только в региональный Следком, но и в Минобороны РФ. Однако информация оказалась ближе, чем считали волонтеры – помогла неравнодушная активистка из бывшего гарнизона. Она помогла связаться с пожилой женой Василия Бенюха. Этот летчик должен был отправиться в злополучный полет, однако за несколько часов до катастрофы его заменили. С Виктором Хатником злую шутка сыграло желание поскорее все успеть: он хотел уйти в отпуск и завершить дела как можно быстрее. Кроме того, ему не хватало количества часов на полетах в сложных метеоусловиях.

Виктор Хатников, старший лейтенант. Фото: «АвиаПоиск ДФО»

Оказалось, что 89-летняя Алевтина Бенюх знакома с еще одним членом экипажа – Абрамом Годиным, точнее, общалась с его женой. Расческу Година и другие атрибуты нашли сотрудники «АвиаПоиска» - его жизнь оборвалась в день катастрофы. Как рассказала женщина, его сыну, Сергею Годину, на тот момент было всего 10 лет.

18 августа 1954 года

Участок трагедии станет местом воинской славы – «АвиаПоиск» продолжает работу в этом направлении. Ведь здесь 18 августа из 12 членов экипажа погибли семеро, пятеро смогли спрыгнуть с парашютом, включая командира Федорова.

У самолета загорелся один из двигателей, он перешел в неуправляемое падение, какое-то время пикировал и приземлился в болото. Из водоема поисковики и неравнодушные жители смогли вытащить бомбардировщик, который весит порядка 50 тонн и в длину 30 метров. Под воду самолет с 43-метровым размахом крыльев ушел более чем на четыре метра.

ХРОНОЛОГИЯ:

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