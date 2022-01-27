Причиной трагического пожара в яранге на Чукотке оказалась керосиновая лампа с жиром

Ярангу отапливали с помощью самодельной печки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пожар унес жизни оленеводов в яранге [традиционном жилье народов Чукотки] вблизи села Лорино. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", тревогу забил директор сельхозпредприятия "Заполярье", погибли три человека.

Помимо имеющейся печки, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Чукотского АО, в яранге установили самодельное устройство. Оно работало как керосиновая лампа на жире и горючем веществе - но никаких противопожарных мер оленеводы не предприняли:

- Прокурор района руководителю СХТП «Заполярье» внес представление с требованием об устранении выявленных нарушений, а также недопущении подобных нарушений впредь, результаты рассмотрения которого находятся на его контроле.

Более того, помимо административной ответственности, которую понесет предприятие, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более людям.

Случай вызвал резонанс на Чукотке. Прокуратура, напомним, потребовала усилить контроль пожарной безопасности в оленеводческих группах, выезжать на места и обучать этому на практике.

Все случилось 21 января. Два тела обнаружил директор предприятия в яранге (76 километров от села Лорино): 42-летней женщины и 27-летнего парня. На место выехали сотрудники регионального Следкома на вездеходе. Позднее они нашли и тело третьего пострадавшего - 26-летнего юноши. Расследование продолжается.

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