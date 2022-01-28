Хейт и кринж: Доцент кафедры русского языка ДВФУ рассказала о том, во что превратилась наша речь

В русский язык приходит много новых заимствованных и не всегда понятных слов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем недавно в России отметили День толкового словаря, и это прекрасный повод поговорить о том, как меняется русский язык. Язык, на котором общаются подростки в обычной жизни и интернете, все больше выходит из-под контроля и начинает диктовать словесную моду. К чему эти тенденции в развитии русского языка могут привести, обсудили в студии радио «Комсомольской правды» – Владивосток» вместе с Натальей Сергеевной Милянчук, доцентом кафедры русского языка и литературы Восточного института – Школы региональных и международных исследований, кандидатом филологических наук.

- Действительно ли современный русский язык становится более упрощенным?

- Нет, конечно. Обычно меня журналисты спрашивают: «Почему он такой?» А в этом вопросе уже заложено мнение изначально. Я согласна, что есть слова, которые мы встречаем в этой жизни с недоумением и с каким-то отторжением. Но если они необходимы нам в коммуникации, например, если мы хотим выразить смысл коротко, так, чтобы было понятно твоему адресату, то ты ловишь себя на том, что ты это слово употребляешь, даже если оно тебе не нравится. Но это законы языка, так он действует, сам нам диктует, можно сказать, - рассказала Наталья Милянчук.

Люди выбирают слова в свой вокабуляр – в свой лексикон, потому что возникает такая необходимость. И часто очень бывает, что провозглашают одни предпочтения, например, они даже делают какие-то политические заявления изгнать все англицизмы из русского языка, а сами их же и употребляют. Даже в составе этого заявления звучат англицизмы, потому что человеку они оказались необходимы в этой ситуации.

- Англицизмы необходимы, потому что их нельзя заменить другими словами?

- Да, либо требуются более пространные какие-то словосочетания. Например, слово хейтеры, можно заменить на «ненавистники», но это будет неточно. Понимаете, в чем вообще механизм, почему вот эти вот заимствования, которые бесят людей, существуют? Потому что хейтером называют не человека, который ненавидит, ну, скажем так, в русском смысле слова, а он выражает ненависть, бывает даже по долгу службы. Есть хейтеры профессиональные, нанятые или, например, он это делает для того, чтобы осуществить какую-то провокацию.

Вообще в сетях, как говорят ученые, характерна такая утрированная преувеличенная эмоциональность. Там принято выражать свои эмоции усиленно. И хейтеры - это те люди, которые ведут себя в соответствии с законами, которые нам кажутся дикими, но такие законы в коммуникации сетевой существуют.

Кстати, мы недавно с нашими студентками-четверокурсницами делали такой проект, называется «Новые заимствования в русском языке: добро пожаловать, посторонним вход запрещен». И там каждая студентка брала какое-то слово из новых вот этих вот всех: кринжи, краши и так далее. В частности, слово «хейт» или «хейтер» тоже было представлено, и мы пришли в дискуссии к тому, что это слово как раз-таки необходимо, потому что, если в английском это ненависть, то в русском значении это намеренное выражение агрессии с какой-то определенной целью. И совершенно необязательно с целью выражения чувств, а, например, с какой-то более утилитарной. Например, вызвать какую-то определенную реакцию.

Можно ли выделить проблему безграмотности молодежи?

- Это неправда. Я очень много вижу молодежи в тех же книжных магазинах. И они все разные. Сейчас как раз я вижу у молодежи гораздо больше мотивации к тому, чтобы созидать, быть продуктивными, конструктивными и так далее.

- Какую бы оценку по пятибалльной шкале нашей молодежи вы бы в общем поставили?

- Ну, у меня необъективное об этом представление, потому что я работаю в Дальневосточном федеральном университете, да еще и в Восточном институте. И у нас, конечно, отборные студенты. Я общаюсь с ребятами, думающими и достаточно грамотными. Проблемы, конечно, есть, и есть к чему придраться, но в целом это молодежь весьма хорошая, я так скажу. Но, наверное, есть и другая, поэтому я, как и своим студентам, ставлю в основном пятерки и четверки. Может, с возрастом стала добрее.

- Встроенные текстовые редакторы усугубили понимание русского языка?

- Я сама пользуюсь встроенными редакторами. Они, конечно, иногда могут нам свинью подложить. Бывает, что непривычное слово вылезет неожиданно в деловом письме, а ты его пропустил. Проказник Т9 или что-то в этом роде. Но вообще это очень помогает в работе. Что касается молодежи, они не верят слепо текстовому редактору, а думают головой.

- Почему мы не понимаем молодежь?

- Может быть, потому, что молодежь обращается не к нам. Вот вы говорите: «Нужно, чтобы твоя мысль была понятно большому количеству людей», а на самом деле мы бессознательно действуем так: «Чтобы твоя мысль была понятна именно тому, к кому ты сейчас обращаешься». И если молодежь разговаривает между собой, то какие-то определенные слова помогают им чувствовать друг друга членами одного коллектива, ощущать поддержку. Пусть это будет. Почему нет?

Но при этом ребенок должен уметь формулировать свои мысли так, чтобы его понимал другой адресат. Совершенное владение родным языком - это умение в любом регистре выражать свои мысли. Ты должен уметь и на научном языке изъясняться, и на деловом, но это уже идеал, конечно. А так, это нормально, когда человек умеет изъясняться в том кругу, в котором он все время находится.

- Может ли здесь показателем выступать нехватка начитанности?

- Конечно. Вообще, что такое образование? Понятное дело, что образованные люди говорят хорошо, а необразованные чаще плохо. Образование - это не только же сидение в аудитории и общение с преподавателями, но и, например, чтение. Вообще, чтобы твоя речь стала лучше, ты должен жить в кругу хороших текстов, а эти тексты ты можешь получать любым способом. Когда ты живешь в кругу людей, которые говорят с трудом и ничего не читают, ничем не интересуются, тогда, конечно, перспективы печальные.

Специалист рассказала о новомодных словах и тенденциях в русском языке. Фото: Юлия ДУГИНА

- Внедрение современных слов у молодежи начинается с ранних лет, они настолько преобладают в их общении, что это может считаться проблемой?

- На самом деле я как педагог считаю, извините за такие банальности, что проблема все-таки в семье, в воспитании. Или, знаете, даже бывает не в самой семье, а, например, в окружении. Ребенок должен куда-то ходить, с кем-то общаться, к чему-то стремиться, и вообще родители должны разговаривать со своими детьми. И тогда они будут разговаривать на одном языке. Даже если ребенок несет откуда-то там «птичьи» слова.

- Есть ли слова, пришедшие из сленга, но задержавшиеся в нашем языке и сейчас мы к ним относимся, как к самому собой разумеющемуся?

- Конечно, такие слова есть. Что касается жаргонных слов, очень сильно обновляется лексика. Жаргон сам по себе - это такая форма коммуникации, в которой очень ценится свежее и оригинальное, поэтому он цепляет и очень быстро приедается. Но когда слово теряет свою яркость, приходит новое с тем же значением.

Мы в свое время говорили, жаргонное слово «заколебали», сейчас, наверное, его уже молодые люди не употребляют. Вот оценочная лексика обновляется, а лексика, которая отражает, например, какие-то реалии вроде буллинга, будет существовать и дальше. Потому что такое слово не для игры, а для того, чтобы озвучивать те реалии нашей жизни, которых не было, либо о которых мы молчали.

- Какой совет дадите родителям, которые стали замечать, что их ребенок «приносит» новые, непонятные им слова?

- Я помню, как мои дети росли, и я слышала от них какие-то незнакомые слова. Видимо, у меня просто сработала лингвистическая профессиональная привычка. Первое, нужно сказать: «Ой, а что это за слово такое? Ну-ка расскажи мне, что оно означает, а откуда оно взялось?», и так далее. Этим ты вызываешь у ребенка доверие. Между вами строится диалог, который поможет решить любые проблемы и избежать конфликтов в семье. А второе, ты этим даже пробуждаешь у ребенка интерес к языку и к словам. Он будет расти, внимательно относясь к родному языку. Вообще, как я уже сказала, главное решение всех родительских проблем – разговаривать с детьми.

- Так что же раздражает людей в новых словах?

- Я вам скажу, что раздражает людей не заимствование, не жаргонизмы, а непонятные, незнакомые и неуместные с их точки зрения слова. И даже если это слово будет каким-нибудь древнерусским, сакрально христианским, но при этом непонятным, то это так же будет бесить человека, как какое-то варварское слово. Если говорить о вреде матов, люди добрые, простите меня, я не их противник, но я считаю, что маты вредят нашему лексикону, очень сильно вытесняя ценные для русского языка слова.

- Что вас в языке сейчас раздражает больше всего?

- Видимо, из-за того, что я лингвист, меня ничего особо не раздражает, но меня немножко угнетает такая поверхностность людей, когда они не хотят потрудиться, чтобы более точно выразить свою мысль, подобрать слово какое-то более выразительное. Меня вот шаблонность немножко печалит, скажем так.

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