FESCO – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России. Фото: пресс-служба FESCO

1 февраля стартовал прием заявок на конкурс социальных проектов «Море возможностей», который Транспортная группа FESCO проводит третий год подряд. Это один из многих социальных и культурных проектов, которые компания реализует в последние годы. О том, как появляются такие инициативы и зачем они нужны бизнесу, рассказал Председатель совета директоров Группы Андрей Северилов.

– Прежде, чем мы начнем разговор собственно о конкурсе «Море возможностей» не могу не задать вопрос, который, думаю, задают себе многие. FESCO помогла привезти во Владивосток «Петроградскую мадонну» Петрова-Водкина – выставка одного шедевра до 30 января проходила в Приморской картинной галерее. Выставка Третьяковки и транспортная группа, которой среди прочего принадлежит крупнейший по контейнерообороту порт России, – что между ними общего?

– Это один из ключевых принципов нашей стратегии благотворительности и корпоративной социальной ответственности в Приморье – налаживать устойчивые партнерства с ведущими представителями различных областей, работающими в крае, чтобы вместе способствовать решению наиболее острых проблем региона.

– И какую из острых проблем решает такой проект?

– Выставка – это лишь небольшая часть нашего взаимодействия. В рамках Восточного экономического форума мы подписали соглашение, которое подразумевает сотрудничество по целому ряду направлений. Конечно, речь идет и развитии культурной сферы Приморья – отсюда и выставка одного шедевра, но не только. Мы также поддержали создание новой программы магистратуры в ДВФУ. По ней будут готовить сотрудников будущего музейного комплекса, частью которого станет и филиал Третьяковки. Эта программа следует второму принципу нашей стратегии – мы выступаем за системные решения. Экономика региона будет тем устойчивее, чем больше разных видов экономической деятельности будет доступно его жителям. Пусть это будет не только транспорт, рыболовство и промышленность. Но и сфера услуг, туризм, культурная сфера. Для этого нужно развивать в том числе и образование. Чем больше образовательных возможностей, чем больше будет разных видов занятости в регионе, тем выше вероятность, что каждый молодой человек и девушка Приморья, сможет найти себя именно здесь и не будет вынужден уезжать из родных мест. А отъезд людей из Приморья, особенно молодежи, – это огромная проблема для региона.

– А как тогда в эту историю вписывается такой явно разовый проект как «Третьяковка в движении» – временный павильон, который вы вместе с музеем размещали в сентябре на Спортивной набережной?

– Это несколько не очевидно, но инициативы на подобие «Третьяковки в движении» на самом деле – важный элемент взаимодействия с местным сообществом. И этот проект, кстати, иллюстрирует третий основополагающий принцип нашей стратегии – мы идем от потребности региона и поддерживаем постоянный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Такие события нужны, потому что они позволяют вовлечь большое количество граждан в такой диалог. Вся программа мероприятий, которой сопровождалась работа павильона, была построена на постоянном взаимодействии с публикой. Это важно для музея, который только знакомится с городом и нащупывает важные для горожан темы. Это важно для нас как для крупного работодателя и компании, тесно связанной с историей и экономикой города, потому что позволяет нам по-новому взаимодействовать с нашими сотрудниками и контрагентами. Это, я уверен, важно для самих горожан, потому что такие проекты пробуждают в каждом свежий интерес не только к искусству и к новым формам досуга. Такие проекты позволяют поднять неочевидные вопросы о городской среде в целом: вот была набережная, к облику и функции которой все привыкли, а потом на ней появляется новая точка притяжения и пространство сразу меняется. Все это может быть очень полезно для города. Об этом можно судить уже по тому факту, что за месяц с небольшим выставку посетили свыше 15 тысяч человек.

Третьяковская галерея и FESCO организуют культурные проекты во Владивостоке. Фото: пресс-служба FESCO

– Итак, значит, три принципа, которых вы придерживаетесь при работе с городом – это партнерство с профессионалами, системные решения, а не просто красивые события, и постоянный диалог со всеми заинтересованными сторонами? Все ли, что делает FESCO в области благотворительности, соответствует этим принципам?

– Мы к этому стремимся. Понимая ограниченность собственных ресурсов, мы пытаемся всегда все наши проекты делать максимально эффективными. Но тут важно и другое. Когда мы говорим о благотворительности, мы говорим о людях. За любыми формальными критериями важно видеть людей.

Мы оказываем адресную помощь тяжело больным детям Приморья: оплачиваем лечение и реабилитацию местным ребятишкам. С одной стороны, такая адресная помощь обычно не считается системной, с другой, оставить детей без помощи нельзя. Значит, лучшее, что мы можем сделать – это найти партнеров с отработанными механизмами и богатым опытом и работать сообща.

– Но, видимо, есть примеры помощи, которые не соответствуют заявленным принципам…

– Если оценивать их формально, то да. Например, в прошлом году в самом начале пандемии, когда ощущалась нехватка СИЗ, мы передали медицинским учреждениям несколько сотен тысяч масок. Недавно получили просьбу оказать поддержку местным больницам. Пошли навстречу, и семь учреждений здравоохранения получили помощь почти на 4 миллиона рублей. К Новому году ВМТП помог оборудовать в центре Владивостока ледовый городок.

Формально это не системная помощь, но мы исторически тесно сотрудничаем с администрацией Владивостока и краевым правительством, и в таком контексте, конечно, стремимся к тому, чтобы наше взаимодействие было бы построено стратегически и в интересах жителей региона.

Кроме того, ВМТП поддерживает два учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. В основном это работа по заявкам: мы помогаем им с ремонтом, закупкой оборудования, докеры приезжают к детям с подарками. Мы намерены постоянно совершенствовать наше взаимодействие и будем помогать всем нашим партнерам не только финансово, но и в поиске новых способов системного решения проблем.

– Каким образом?

– А вот теперь самое время поговорить, наконец, о конкурсе «Море возможностей». Это наш собственный грантовый конкурс для некоммерческих и бюджетных учреждений Приморья, который мы проводим уже в третий раз подряд. За два года в нем приняли участие уже более полусотни организаций из Владивостока и края.

– Минуточку, грантовый конкурс значит, что вы, по сути, раздаете деньги по заявкам так же, как ВМТП, когда помогает детским учреждениям, – где же тут системность?

– Во-первых, заявка заявке рознь. Главная задача тех заявок, которые мы ждем от участников «Моря возможностей» – помочь их авторам увидеть их собственные запросы в перспективе, понять, как конкретный ремонт, конкретное оборудование будут работать на достижение их главной цели. Иногда участие в конкурсе – это вообще первая для многих организаций попытка сформулировать, зачем же они вообще работают.

Во-вторых, одно дело, когда к вам приходит директор школы и просит отремонтировать кабинет. Другое – когда речь идет о заявке на грантовый конкурс. Такая заявка – это не просто просьба дать денег. Это четко и логически выстроенный аргумент в пользу конкретного способа решить конкретную проблему в жестко заданные сроки, причем так, что эффективность предложенного решения можно проверить. Такую проверку проводит и оператор конкурса, в нашем случае это известная в крае автономная некоммерческая организация «Развитие», и независимые эксперты федерального уровня. Они беспристрастно смотрят на каждую заявку и оценивают ее по целому ряду содержательных критериев. Так что, как вы выразились, раздача денег – не главное в конкурсе.

В рамках программы «FESCO детям» компания дарит школьникам книги для семейного чтения. Фото: пресс-служба FESCO

– О каких суммах идет речь?

– За два года организации получили в рамках конкурса 9,25 миллиона рублей. Важно также отметить, что обязательным условием участия в конкурсе является привлеченное софинансирование. То есть заявитель должен показать, что проект нужен не только ему самому, но и обществу, а лучший способ показать это – найти людей, которые поддержат твою задумку рублем. Так вот за два года заявители смогли привлечь в качестве софинансирования около 8,4 миллиона рублей, почти столько же, сколько выделила FESCO.

– И что удалось сделать на эти деньги?

– Проекты очень разнообразные, поэтому, чтобы не углубляться в детали, скажу только, что за два прошедших года благополучателями проектов-победителей конкурса стали почти 15,5 тысяч человек. Более полутора тысяч человек приняли участие в проектах в качестве волонтеров.

– Вернемся к системности…

– Повторюсь, что системность этой программы заключается как раз в том, что мы сосредоточены все-таки не на раздаче денег. Этот конкурс как нельзя лучше иллюстрирует известное изречение «дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, научи его рыбачить, и он будет сыт всю жизнь». Наша задача именно в этом – научить людей искать и привлекать ресурсы, и финансовые, и любые другие. В том числе волонтерские и административные.

Мне иногда кажется, что Дальний Восток – исторически регион ярких индивидуалистов. Здесь как на американском Диком Западе очень много персональной энергии, но часто не хватает горизонтальных связей, которые позволили бы эту энергию уловить и пустить в дело.

– И что вы думаете с этим делать?

– Мы хотели бы такие связи создать. Показательный пример: на обучающем мероприятии конкурса в одном помещении сидят представители трех некоммерческих организаций Находки, не самого крупного города, которые друг с другом незнакомы. Это не вина их, конечно, а беда – мало площадок и поводов для взаимодействия. Мы формируем такую площадку, и, если мы сможем создать эту сеть горизонтальных связей, мы подготовим людей к решению многих и многих проблем, в том числе тех, о которых мы еще не знаем. Как видно на примере пандемии, это принципиально важно. Нужно перестать готовиться к прошлым войнам, иметь открытый незашоренный взгляд на мир и всегда допускать нестандартные способы решения проблем. Когда такие проблемы приходят, опыт показывает: чем плотнее сетка горизонтальных связей, тем выше вероятность быстро найти решение. Одна голова хорошо, а много голов – лучше!

FESCO и входящий в нее ВМТП десятилетиями поддерживают подшефные учреждения. Фото: пресс-служба FESCO

– Это все очень интересно, но не кажется ли вам, что пытаться переделать взрослых, сложившихся людей – дело неблагодарное?

– Во-первых, я верю в наших людей и абсолютно убежден, что если с ними работать, слышать их и помогать им, то можно достичь всего. Во-вторых, я не зря столько говорю о системности. Мы прекрасно понимаем, что многие из тех качеств, которые могли бы нам всем помочь в решении наших общих проблем, формируются еще в детстве.

Поэтому недавно мы начали работу над новой программой «FESCO детям», в рамках которой постепенно объединим все наши инициативы, нацеленные на работу с детьми. Вместе с фондом «Шалаш» мы запустили в Приморье серию семинаров для учителей, где научим педагогов работать с трудным поведением у детей, что, как мы все надеемся, поможет нам предотвратить трагедии наподобие той, что произошла весной прошлого года в Казани. Мы заключили соглашение с программой «Учитель для России» и будем вместе работать над тем, чтобы качество школьного образования в Приморье постоянно росло.

Но есть у нас и собственные задумки. Например, мое давнее увлечение книгами – а я собираю антикварные книги, прижизненные издания русских классиков – трансформировалось в проект по развитию детского и семейного чтения. Мы уже начали переиздавать популярные дореволюционные и советские книги для детей. Вместе с партнерской организацией из Приморья и органами власти мы организуем вокруг них активности, которые приучают детей к чтению. Одновременно стараемся показать детям, что в мире кроме гаджетов масса интересных и увлекательных вещей. Уже издано три книги общим тиражом более 90 тысяч экземпляров.

Но, как видно из опыта нашей работы с Третьяковкой и другими организациями, например ДВФУ, мы активно работаем и с взрослой аудиторией. Например, в этом году 60-летие отмечает Исторический фонд ДВМП – наш собственный корпоративный музей, который долгие годы хранит память о выдающихся работниках пароходства и их подвигах. Какое-то время фонд фактически был предоставлен сам себе и сейчас, конечно, он не способен функционировать как современное музейное пространство. При этом мы понимаем, что у жителей и гостей Владивостока есть огромный спрос на то, чтобы приобщиться к истории своей страны, ее торгового флота. Поэтому мы намерены постепенно превратить Исторический фонд в передовой музей, который станет важной точкой притяжения для любителей истории, а также полноценной площадкой для реализации новых социальных и культурных программ.

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