На Камчатке из-за роста заболеваемости ковидом увеличили коечный фонд

За минувшие сутки на Камчатке зафиксировали еще 162 случая заражения COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Камчатки опасаются приближения "пятой волны" коронавируса. Ежедневная заболеваемость серьезно выросла уже сейчас: в стационарах лечатся 242 человека, а количество зараженных за сутки увеличивается каждый день примерно на 15-20 человек. Край развернет дополнительный коечный фонд, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего мест для больных коронавирусом станет 320. В части учреждений количество коек увеличили на 20, в некоторых больницах - до 30 и более:

- В моногоспитале городской больницы №1 Петропавловска-Камчатского, в которой ранее было развернуто 140 коек, добавили еще 20; в городской больнице №2 теперь 50 мест; в Центре СПИД – всего 60; в детской инфекционной больнице теперь 50 мест (было 20). Таким образом, в четырех моногоспиталях на Камчатке сейчас развернуто 320 коек – общий фонд увеличен на 50 мест.

В воскресенье, 30 января, как добавили в пресс-службе, на базе кожвендиспансера откроется еще один моногоспиталь для долечивания больных коронавирусом - в нем будет еще 60 коек.

В начале недели в регионе зафиксировали всего 103 новых случая, во вторник - 127, а за четверг (27 января) - 162. Напомним, буквально в середине января заболеваемость составляла примерно 50 новых случаев за сутки.

Как уже писала "Комсомолка", в регионе ужесточили антиковидные меры. Так, в крае тщательнее следят за переболевшими, а также усилили контроль над антимасочниками. Как подчеркнул губернатор Владимир Солодов, масочный режим на Камчатке недостаточно соблюдается.

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