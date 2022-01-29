Постоянный грохот и пробки: в густонаселенном районе столицы Приморья началась грандиозная стройка

Начало стройки на проспекте Красного Знамени 133/4. Фото: instagram.com/natalykochugova

Постоянный грохот, лязганье и другой шум, проблемы с проездом, недовольство жильцов – это только первые «симптомы» недавно начавшейся стройки жилого комплекса Panorama на Красного Знамени, 133/4 во Владивостоке. О жалобах жителей гостинок и других близлежащих домов рассказала депутат Законодательного собрания Приморского края Наталья Кочугова в социальных сетях. Там же она отмечает главу города Константина Шестакова и просит, чтобы он встретился с людьми по этой проблеме.

Во второй декаде января «Комсомолка» подробно писала о новой точечной застройке – дома «переехали» с Капитана Шефнера из-за того, что там расположены объекты культурного наследия. Теперь вся головная боль досталась тем, кто живет в районе Красного Знамени, 133/4. Причем здесь собираются строить аж три здания, а не одно, как было запланировано раньше.

Некоторое время назад началась стройка. Рабочие разрывают сопку, как результат – постоянный шум, пишут в социальных сетях. Об этом же говорит и Наталья Кочугова, подтверждая свои слова видеороликами:

– Как жить, когда постоянный долбеж? А вы можете оценить масштабы сопки – ее будет срывать всю.

Кроме того, депутат задает вопрос от имени людей: как могли выдать разрешение на строительство, не рассчитав нагрузку на дорогу? На кадрах видно – большие машины, задействованные в строительных работах, не могут спокойно развернуться на узкой дороге. В итоге местные автолюбители не могут воспользоваться своей придомовой территорией.

– Мало кто догадывается, что эта дорога будет единственной к гостинкам и еще пять или шести 24-этажным домам на сопке Шошина. Один из них уже построили выше гостинок, для второго начали рыть фундамент. Их там будет целый район с одной узкой дорогой в одну полосу со встречным разъездом у «Гранита» и у гостинок. И подключат все это счастье к существующим сетям, – пишут в социальных сетях.

В завершение своего обращения Наталья Кочугова спрашивает у Константина Шестакова, когда же пройдет встреча с людьми.

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