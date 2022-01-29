Людей много, а улова – мало: на льду Амурского залива прошла «Народная рыбалка»

Фестиваль «Народная рыбалка» прошел в субботу, 29 января. Фото: Вадим ПОПОВ

Десятый, юбилейный фестиваль «Народная рыбалка» прошел 29 января во Владивостоке. Больше шести сотен любителей подледной рыбалки вышли на замерзшую акваторию Амурского залива, возле водной станции ЦСКА. Ради этого события некоторые участники приехали с Камчатки, из Амурской области и даже из Японии и Кореи.

Соревнования во Владивостоке собрали больше 600 человек. Фото: Вадим ПОПОВ

С собой можно было брать только одну удочку. Фото: Вадим ПОПОВ

– Людей много, а вот рыбы мало, – рассказывают те, кто пришел посмотреть на соревнования.

Лунки вырывали сами, с помощью бура. Фото: Вадим ПОПОВ

Рыбаков на лед вышло много, а вот рыбки оказалось мало. Фото: Вадим ПОПОВ

Да, все верно, «Народная рыбалка» – не просто фестиваль, но еще и соревнования. Весь улов участников взвешивают, и тем, кто достал рыбку посолидней, вручают подарки.

В качестве приятного бонуса – кубки, медали и грамоты. Победителям – ценные подарки. Фото: Вадим ПОПОВ

Победителям и призерам в первую очередь дают кубки, медали и грамоты, а самым удачливым – ценные призы. За первое место – надувная лодка и новый лодочный мотор Suzuki 15 л.с. За второе и третье места – надувные лодки ПВХ.

Суббота на удивление выдалась теплой. Фото: Вадим ПОПОВ

Приходили даже с детьми. Фото: Вадим ПОПОВ

В эту субботу участникам повезло, на удивление на улицы было тепло, в отличие от последних дней, да и особого ветра тоже не было. А еще гостей кормили сайровым супом – люди выстроились в небольшую очередь за ароматным обедом.

Гостей угощали сайровым супом. Фото: Вадим ПОПОВ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.