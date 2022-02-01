Январские события в Приморье, поразившие общество

Самые главные события первого месяца 2022 года. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Январь пролетел, а мы и не успели заметить. Череда зимних праздников, новогодние каникулы, возвращение на работу... Миг, и уже февраль – месяц на самом деле выдался насыщенным для всех жителей Приморья. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала для своих читателей самые популярные новости. Вдруг вы их случайно пропустили?

«Пошли со мной». В Приморье мужчина потащил за собой ребенка - жители устроили самосуд

Во Владивостоке у гостинок по адресу проспект Красного Знамени, 133, мужчина схватил ребенка в подъезде и потащил за собой, похититель был не один, с ним был напарник. Мальчик закричал, к счастью, мимо проходил парень, который вырвал его из рук злоумышленника. Подозрительных личностей сняли на видео, и люди начали узнавать одну «местную знаменитость», жильцы ближайших домов отмечают, что уже не первый раз этот человек покушается на детей. Читай дальше...

Мальчика спас парень, что проходил мимо. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дальневосточный леопард, найденный за Транссибом, оказался неизвестен науке

В Приморье фотоловушки зафиксировали краснокнижного дальневосточного леопарда в непривычном месте - за Транссибирской магистральной, далеко от ядра популяции. Оказалось, что хищник попал на камеры впервые. Читай дальше...

Снимок с фотоловушки Игоря Метельского. Фото: amurleo_land, @igor.metelskiy

Впервые за сто лет в нацпарке Приморья обнаружили детеныша малоизученного наукой животного

На территории национального парка «Земля леопарда» впервые обнаружили детеныша краснокнижного животного. Речь идет о козленке амурского горала, благодаря находке впервые за сто лет подтвердилась теория, что эта группа рогатых присутствует в заповедных землях. Читай дальше...

Находка позволила доказать, что амурские горалы обитают в нацпарке. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

«Это был член нашей семьи». Девушка из Приморья рассказала, что случилось на дороге возле дома

Девушка из Приморья поделилась своим горем, которое случилось в ее семье в первый день нового 2022 года. По словам пострадавшей, неизвестный задавил ее собаку, которая для нее не просто животное, а член семьи. Читай дальше...

Во дворе жилого дома, где они гуляли, на собаку наехал джип темного цвета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье замерзающую в бараке пенсионерку не устроила выделенная квартира от администрации

Пенсионерке из Партизанска, что записала новогоднее поздравление чиновникам из ледяного барака, администрацией была выделена благоустроенная квартира. Татьяна Канаева при осмотре помещения заметила несовершенства, которые ее не устроили и заставили усомниться в качестве жилья. Читай дальше...

Татьяна Канаева осталась недовольна ремонтом квартиры. Фото: принтскрин видео.

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