«Дыра в небо»: во Владивостоке семья с двумя детьми осталась без жилья

К счастью, ни взрослые, ни дети не пострадали.

Минувшим вечером во Владивостоке произошло страшное ЧП. В жилом доме по адресу 2-я Проходная, 6, обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал. Прокуратура проверяет инцидент, а люди получили временное жилье.

Информация о случившемся появилась в Инстаграме. Жительница дома сняла на видео последствия рухнувшего потолка.

- Вот посмотрите, тот потолок, о котором я вам писала и говорила, что он висит на натяжном потолке, он сейчас рухнул. По счастливой случайности он нас не убил. У нас дыра в небо, такой страх дома. Я стою через кухню в одной комнате, дочка в другой, ребенок маленький грудной в третьем помещении. Как нам жить дальше?

По кадрам ролика кажется, что на дом упал метеорит. Повсюду куски обвалившегося потолка, а наверху зияет огромная дыра.

Пообщаться с семьей «Комсомольской правде – Владивосток» не удалось, поэтому мы связались с пресс-службой администрации города. По словам заместителя главы Владивостока Дмитрий Светайло, в помещении было трое взрослых и двое детей. К счастью, при обрушении потолка площадью примерно два квадратных метра, никто не пострадал.

- В настоящий момент семья находится в пункте временного размещения по улице Нестерова. Сейчас думаем о предоставлении жилья из маневренного фонда. Вопрос о признании дома аварийным будет решаться на комиссии 24 февраля.

Также редакция выяснила, что прокуратура Первореченского района во Владивостоке проверяет обстоятельства происшествия.

- По результатам проверочных мероприятий прокуратура даст оценку деятельности управляющей организации указанного жилого дома, а также администрации Владивостока по содержанию жилого фонда, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Похожий случай произошел с другой многодетной семьей в августе 2020 года. К счастью, во время ЧП никто не получил серьезных травм.

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