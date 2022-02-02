Экономист из ДВФУ: Доллар должен стоить меньше 80 рублей

Александр Филатов. Фото: Из личного архива

Подводя итоги минувшего года, сложного во всех отношениях, можно сказать, что российская экономика выстояла. Это, наверное, главный результат. Многие экономисты давали прогнозы, что в 2021 году разразится самый масштабный экономический кризис за последние 100 лет. Основные угрозы мировой экономике в 2022 году – это по-прежнему COVID-19 и колебания финансовых рынков. О главных выводах прошедшего года, о том, что ждет разные страны в этом году и к чему всем нам готовиться, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» – Владивосток» Александр Филатов, заведующий Лабораторией моделирования социально-экономических процессов Школы экономики и менеджмента ДВФУ, кандидат физико-математических наук, доцент.

– Глобального кризиса не случилось?

– Вопрос многогранный. Когда начинался COVID-19 в 2020 году, было ощущение, что пришел апокалипсис, но на самом деле выстояли. Выстояла и мировая экономика. И спад в 2020-м оказался для большинства стран меньше, чем казалось сначала. В 2021-м шел восстановительный рост, более того, во многих странах ВВП вырос больше, в сравнении с уровнем 2019 года. В России показатель поднялся примерно на тот же уровень. Тем не менее какой-то восстановительный рост произошел. В этом смысле ковид – это неприятно, но жить можно. С другой стороны, очень большая неоднородность. Есть отрасли, в которых все нормально и никаких неприятностей не было. IT-технологии даже продвинулись вперед в связи с уходом в онлайн. А туризм, гостиничный бизнес, авиаперевозки, концертная деятельность, кафе и рестораны – у них все намного хуже, чем было до пандемии, и, наверное, еще не скоро эти отрасли смогут восстановиться.

После тяжелых периодов, которые были в истории, понятие кризиса – это когда должно быть все фатально. Спад на 50%, инфляция зашкаливает за 1000%, обязательная девальвация, обнищание – такой кошмар и ужас. Когда какие-то мягкие варианты, считаем, что мы уже прорвемся.

– Как справляется российская экономика?

– Проблема экономики России последнего десятилетия в том, что она растет медленнее, чем это могло бы быть. И медленнее, чем в других странах. Мы не говорим про Юго-Восточную Азию (в Китае, например, рост 5%), речь идет про развитые страны, те же Штаты.

Резкого скачка экономики, скорее всего, не будет. Восстановительного роста мы достигли, дошли до уровня 2019-го, дальше – стандартные 1-2% в год. Это не ужас-ужас, но не будет и такого, что все почувствуют на себе, что отлегло. Станет легче, если коронавирус пойдет на спад, тогда откроются какие-то отрасли, которые сейчас сильно ограничены.

– Как часто происходят мировые кризисы?

– Первый мировой кризис, о котором еще Карл Маркс писал, случился в 1857 году. Добавляем 38 лет, и 1895 год – второй кризис. 1933-й – дно Великой депрессии. 1971-й – нефтяной кризис, отмена валютного фиксированного курса, Бреттон-Вудская система развалилась. 2009 год и теперь ждем 2047-й. Можно немного подогнать цифры: где-то взять дно кризиса, где-то начало. Но эти кризисы действительно были.

Каждый новый кризис отличается от предыдущего. Например, в канун 2009-го года, начиная с осени 2008-го, были апокалиптические настроения – все говорили, что мировая экономика упадет, доллар рухнет, в Америке гиперинфляция. Но этого не произошло, потому что все научились справляться.

– Много сказано про то, что рубль крепко привязан к цене нефти и надо бы его отвязать. Есть ли объективные причины, чтобы этого не делать?

– Хорошие мысли не всегда воплощаются в реальность. Насколько мы отвязали рубль от нефти, мы видим и по обвалу 2014–2015 годов, и по событиям, которые произошли в марте 2020-го. Рубль от нефти отвязать полностью не удалось, так как он связан с доходами от нее, ведь нефть и газ являются основными источниками пополнения валютной выручки. Это получится сделать только тогда, когда у нас на нефтяном секторе не будет завязано большой доли валютной выручки. Но нельзя сказать, что это катастрофа, – большинство стран завязаны на продукты, которые производят, и выходят с ними на мировой рынок. Мы хотели бы выходить не только с нефтью, она у нас есть, и цены на нее растут, надо этим пользоваться.

Нефть сейчас не на максимумах, но близко к ним. Самая высокая цена была в 2008-м, а после – с 2011-го по 2014-й. Сейчас – самая дорогая нефть после 2014 года, 80 долларов за баррель. Газовые цены вообще бьют рекорды. Так что у нас есть объективная причина оставлять рубль привязанным к нефти.

Александр Филатов рассказал, как пандемия повлияла на экономику. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

– Хорошо, нефти мы много продаем, но почему тогда у нас дорожает бензин на внутреннем рынке? Должно ли государство спонсировать или стимулировать производителей, чтобы бензин был относительно недорогой?

– В России есть акциз на бензин, то есть это налог непосредственно на товар, который призван увеличить его цену. Вопрос в чем: бензин – это тот товар, который покупают в больших количествах самые бедные слои населения? Думаю, нет. Если ты бедный, то ты не имеешь возможности ездить на автомобиле. А следующие слои населения уже в принципе могут, раз уж позволили себе приобрести автомобиль. Если уж на что-то нужно поддерживать цены, так это товары первой необходимости. То, что критически важно.

Возьмем 2005 год – цена бензина 20 рублей за литр. Это казалось дорого, а потом цена начала расти: 25, 30, сейчас 50 рублей за литр. То есть за 17 лет цена увеличилась в 2,5 раза. А во сколько увеличились цены на другие товары? В среднем в 3,5 раза. А во сколько увеличились номинальные зарплаты? Больше чем в 5 раз, опять-таки в среднем. Оказывается, что бензин стал, в сравнении с другими товарами, процентов на 20-25 дешевле, в сравнении с зарплатами – в 2 раза дешевле. То есть мы можем позволить себе сейчас в два раза больше бензина, чем в 2005 году.

Почему мы видим часто этот рост цен на бензин? Потому что он не равномерный, то есть в какой-то момент – плюс 2 рубля. И мы, приезжая на заправку, обнаруживаем, что бензин стал дороже. А то, что он и следующий год будет держаться на том же уровне, это мы воспринимаем как должное.

– Инфляция в прошлом году выросла, несмотря на то, что активно развиваются безналичные формы оплаты. Почему это произошло?

– Большое количество наличных не несет угрозу экономике, здесь форма не менее важна, чем содержание. В нормальной экономике наличные, карты, вклады до востребования, счета – это совершенно одно и то же. Потому что я в любой момент могу эти деньги снять, могу их положить и дальше использовать. То, что денег у определенной группы людей становится больше, означает, что они могут больше тратить, и отсюда та самая повышенная инфляция, которую мы наблюдали в конце 2021 года. Причем наблюдали не только в России. В США инфляции 7% в год не было с начала 1980-х. Опять же, причины такие же: люди перестали тратить деньги на определенную группу услуг, а освободившиеся деньги тратят на что-то другое.

В стоимость валют сильно вмешивается политика. Сейчас объективных проблем с рублем нет, но то, что мы противопоставляем себя всему миру, это вызывает напряженность и в том числе недоверие к рублю. Если с миром договоримся, то рубль будет расти. Потому что объективно доллар должен стоить не порядка 80 рублей, а все-таки меньше. Поэтому свои накопления лучше хранить в рублях с добавочкой в долларах – евро. Если вы ездите в Китай, то в юанях.

– Какой дадите прогноз на следующий год?

– Прогнозы – дело неблагодарное. В экономике есть общая тенденция, с которой все экономисты соглашаются. Если мы говорим про конкретные товары, то это в основном опять связано с политикой, либо это какие-то непредсказуемые события, которые происходят на мировых рынках, или катастрофы, или вот коронавирус пришел – то есть это те факторы, которые предсказать нельзя. В целом товары растут в ценах во всех странах, где-то очень медленно, как в развитых странах, где инфляция 1-2% в год. Это считается хорошей инфляцией, деньги начинают работать. В России инфляция сейчас точно выше, но в предыдущие два года она опустилась до 4%, и это уже был тот уровень, который приемлем для экономики. К этому мы должны стремиться.

Резкого скачка экономики, скорее всего, не будет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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