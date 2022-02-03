«Medical Asia 2022»: Открыт прием заявок на участие в 13-ой Премии глобального медицинского сервиса

Предоставлено КП

Премия «Medical Asia 2022», организованная корейской компанией «Money Today» с целью продвижения международного сотрудничества в области медицинских технологий и услуг телемедицины, пройдет в Сеуле 31 марта при информационной поддержке издания «Комсомольская правда» и китайской компаний «Phoenix New Media».

Руководящий комитет мероприятия объявил, что прием заявок и рекомендаций на участие будет осуществляться до 28 февраля.

Премия «Medical Asia 2022» включает в себя следующие категории: вклад в продвижение корейской медицины на международном уровне, награда министерства здравоохранения и социального обеспечения, награда министерства безопасности пищевых продуктов и лекарств, университеты и больницы общего профиля, узкоспециализированные больницы, западные и восточные стоматологические клиники, компании по производству медицинского оборудования и биотехнологий и органы самоуправления в сфере медицинского туризма.

Иностранные медицинские учреждения, которые хотят сотрудничать с лучшими специализированными больницами Кореи с целью обмена медицинскими технологиями и оказания услуг удаленного ведения пациентов, могут загрузить отдельную форму заявки с веб-сайта отдела международного медицинского обмена и сотрудничества и отправить ее по электронной почте.

Директора и менеджеры по маркетингу и связям с общественностью клиник могут подать заявку на участие по каждой категории самостоятельно, а на участие в категории руководителей органов власти и на специальные награды претенденты могут быть рекомендованы медицинскими журналистами и экспертами по медицинскому туризму.

Если российские больницы и больницы стран Средней Азии желают участвовать в категории международного медицинского обмена и сотрудничества, то поданная заявка будет рассмотрена руководящим комитетом, а затем будет объявлено решение о возможности участия компании.

31 марта (четверг) в 10:00 в Международном конференц-зале на 20-м этаже Корейского пресс-центра в Сеуле состоится 13-я церемония награждения в сфере глобального медицинского сервиса «Medical Asia 2022».

На прошлой церемонии были определены победители в общей сложности в 46 категориях, включая главную награду и специальные награды, организации-победители были известны миру через такие поисковые системы как Google, Baidu и Яндекс.

По словам председателя руководящего комитета Премии Кан Чоль Ёнга, COVID-19 – это время, когда мы можем предложить пациентам по всему миру высокотехнологичный медицинский сервис и телемедицину от корейских медицинских компаний:

- Мы можем начать такой международный обмен и сотрудничество в сфере медицинского сервиса между Кореей, Китаем и Россией уже сейчас. Я надеюсь, что Medical Asia 2022 положит начало этому.

< Резюме премии глобального медицинского сервиса «Medical Asia 2022»>

Крайний срок подачи заявок - 28 февраля 2022 г. (пн)

Категории участия: университеты и больницы общего профиля, специализированные и узкопрофильные больницы, западные и восточные стоматологические клиники, специализированные клиники, фармацевтические компании, компании по производству медицинского оборудования и биотехнологий, а также российские больницы и больницы стран Средней Азии, которые хотят обмениваться медицинскими технологиями с корейскими больницами и сотрудничать со службой дистанционной медицины для пациентов.

Церемония награждения: 31 марта 2022 г. (четверг) в 10:00 в корейском пресс-центре Международного конференц-зала.

Совместный маркетинг награжденных организаций: 1 год после церемонии награждения (см. внутренний и международный маркетинг на сайте)

Как подать заявку: зайти на веб-сайт мероприятия (www.medicalinasia.com), заполнить форму заявки на участие или загрузить форму заявки и отправить электронное письмо (medicalasia@daum.net).

Справка: +82-10-3941-4478 Секретариат руководящего комитета «Medical Asia»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.