Как правильно похудеть к лету, рассказал приморский специалист

Дмитрий Виговский рассказал, как прийти в форму с пользой для здоровья. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Закончились новогодние праздники, в течение которых, как обычно, столы буквально ломились от вкусностей. Глаза разбегались от соблазна попробовать все. Как итог – набранные за каникулы килограммы, а у кого-то и нервный срыв. Ведь только удалось похудеть к встрече Нового года, а теперь нужно заново входить в форму, уже готовясь к лету. Логично, что после такого пира организму нужна разгрузка. Как сделать это правильно, без вреда для здоровья, рассказал в передаче «Больше правил» в эфире радио «Комсомольская правда» - Владивосток» Дмитрий Виговский, спортивный врач, специалист по реабилитации и лечебной физкультуре, тренер.

С чего начать: зашить рот или перестроить мозги

Готовиться к лету надо начать с оценки самого себя, своих привычек, с того, что посмотреть на себя в зеркало. Если вам все нравится, то и не надо ничего затевать, просто закрепите результат. Некоторые принимают себя и сильно избыточную массу тела, но это, скорее, некая защитная реакция. Современная история боди-позитива достаточно сложная, и здесь иногда необходимо обращение не просто к диетологу или тренеру, а к психологу.

Если мы говорим о лишних цифрах на весах, совсем не тех, которые хотелось бы получить, то можно и зашить рот, и перестроить мозги. Мы задаем себе хорошие вопросы, но не всегда вовремя. Вопрос, как вернуть былое великолепие, нужно задавать до всех возлияний, до того, как наступил некий период полураспада, потому что, когда получишь на них ответы, то лишний раз подумаешь: а имеет ли смысл – вот так себя доводить.

Колебания в весе, которые должны насторожить

Все, что свыше 10 к килограммов от базового уровня, должно насторожить. Рост минус 100 и плюс–минус 10 – это усредненная формула. Около 10 килограммов – это мы еще считаем точкой возврата, хотя и это уже избыточная масса тела. Все, что выше – уже бьем в набат, это уже 100% медицинская история и требует врачебного сопровождения. Сейчас есть ряд методов, которые позволяют качественно определить состав тела, когда мы можем разложить и понять, столько у вас мускулатуры, столько «пассивки» в виде жировой ткани.

Нужен баланс. Это комфортное состояние, комфортное с точки зрения управляемости и возможности поддержать организм в нормальном состоянии. Все искусство в том, чтобы двигаться в этом фарватере, несмотря на множество провоцирующих факторов, которые нас окружают во внешней среде.

Основа – это разнообразие питания и аналитика своих ощущений

К еде необходимо подходить с точки зрения ее анализа: что приносит комфортность, функциональное состояние, чем наедаетесь или не наедаетесь, какие задачи можно решить с помощью этих элементов питания, а какие нельзя. То есть это глобальный, серьезный вопрос, это баланс КБЖУ (соотношение калорий, белков, жиров и углеводов. – Прим. ред.) и так далее. Часто мы – заложники ситуаций. Например, вредна или нет жареная картошка? Это – философский вопрос. Если жареная картошка каждый день, а о разнообразии никакой речи не идет, то ты заложник только определенного количества питательных элементов, и все. В этом случае, скорее всего, появится масса проблем. Если картошка – единственное, что тебе доступно, тогда радуйся этому.

Можно сказать, что мы также заложники многофакторности. Сегодня у тебя случился обед – радуйся этому, завтра не получилось – и это стресс для организма. Как он отреагирует на это, неизвестно. Послезавтра обед случился, но ты не выспался. Это уже другой фактор, который влияет на процесс восстановления и усвоения.

Диета – очень хороший инструмент для достижения определенных результатов. Но диета – это всегда временно! И это надо себе четко уяснить. Почему? История с картошкой. Если это затягивается надолго, то мы налипнем на какие-то возможные осложнения. Но если мы получаем определенный результат, потом пытаемся в этом фарватере это состояние удержать, разнообразив питание, тогда это другая история. Потому что пока человек идет к этому состоянию, его сознание и его образ жизни должны меняться.

Излишние углеводы вредны для организма. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Мы – заложники состояния удовольствия

Большинство продуктов мы употребляем сверх нормы. Мы вообще поколение потребителей, мы – заложники состояния удовольствия. Кто-нибудь слышал про углеводную ткань в организме? Мы используем большое количество разнообразных углеводов. Степень их потребления в нашем социуме, согласно тех моделей питания, которые были предложены много лет назад, как показывает практика, чрезмерна.

Считается, что наша нервная система для своей энергетики использует углеводы, но в определенных условиях она может использовать и жиры. Две недели перестройки, и мы уже ездим на жирах. Да, в нашем организме есть ряд тканей, которые для своей энергетики используют только углеводы. К примеру, эритроциты - те клетки, которые переносят кислород, они очень важны. Часть тканей надпочечников тоже нуждается в углеводах. Но это не те большие количества. Более того, часть углеводов может депонироваться в печени и мышцах. И углеводы, отложившиеся в мышцах, можно сжечь только высоко интенсивными тренировками. Но далеко не все пребывают в таких активностях, а углеводы мы едим регулярно. А инсулин может впихнуть углеводы в такие ткани, где их не должно быть. Он направит их в сосуды, и они превратятся в скорлупу или леденец.

Есть другая история – жиры. Мы все знаем, что у нас есть жировая ткань, но и она неоднородна. В своей культуре клеток она имеет серьезные различия, из-за которых, увы, даже физкультура не будет обладать вау-эффектом, какой бы многие из нас хотели получить. Это будет долгий-долгий путь.

Если вопрос только в цифрах на весах, необходимо разобраться со своими потребностями – что вы хотите в итоге. Если хотите сохранить физическую активность, мускулатуру, как показатель своего качественного состояния, тогда имеет смысл убавить жиры и углеводы и посмотреть на дальнейшую динамику. Добавить нормальный качественный сон, чтобы все это усваивалось. Убрать вредные привычки.

Пить лучше минерализованную воду без газа

Есть некие физиологические нормы ежедневного потребления воды. Для среднестатистической женщины средних лет – это порядка 30 миллиграмм на 1 килограмм массы тела. Для взрослого мужчины – это 35 миллиграмм на кило. Это такие усредненные показатели. Безусловно, свои определенные акценты расставит физическая активность, потому что она в разы повышает потребление жидкости, так как сильно увеличивает ее эвакуацию из организма. Поэтому здесь немного больше нужно пить, но это можно решать в рамках тренировочного процесса. Где-то на час тренировки в зависимости от жажды можно употребить от 400 – 600 миллиграмм до 1 литра воды.

Пить лучше минерализованную воду без газа. Все слышали, что в различных регионах нашей страны есть тяжелая вода, а есть легкая. У нас здесь вода легкая, поэтому жителям нашего региона имеет смысл пить минерализованную воду, потому что есть недостаток различного рода элементов. А вот, допустим, в том же Калининграде, где люди испытывают серьезные проблемы с тем, что вода тяжелая, в ней много соли, различных металлов, микроэлементов, там, соответственно, нужно намного упрощать состав питьевой воды.

Когда пить воду – это такой философский вопрос. Давайте просто ее пить. Потому что мы пьем все, что угодно, – чаи, кофе, соки, молоко, любые другие суррогатные жидкости, но воду мы практически не пьем.

Жизнедеятельность наших клеток невозможна без воды. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Чтобы начать путь похудения к лету – обращайтесь к специалисту

Могут быть разные специалисты. В первую очередь, начните с банальных требований, с физиологии, с физкультуры. Если тренер, спортивный инструктор, спортивный доктор – человек, который займется вами, сведущ в вопросах питания, то это будет высший пилотаж, потому что одна физкультура не решит ваших проблем. Она научит быть сильнее, быть выносливее, носить ваши килограммы, но как таковые она их особо не уберет, если вы серьезно не измените свое питание. Но нюансы, связанные с качественным состоянием тела, а не просто с цифрами на весах, это уже больше нюансы питания и, конечно, определенного образа жизни.

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