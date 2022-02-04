Во Владивостоке кроссовер с маленьким пассажиром вылетел с косогора на строящееся здание

Хозяин машины 29-летний приморец. Фото: пресс-служба УМВД Приморья.

В пятницу, 4 января, социальные сети сотрясла ужасная новость. На Днепровской, 40, произошло ДТП, из-за которого пострадал двухлетний ребенок. Как рассказали приморцы, водитель не справился с управлением.

В Инстаграме появились кадры, от которых кровь стынет в жилах. На снимках перевернутая разбитая Honda HR-V, а недалеко от нее лежит бампер. Пользователи социальных сетей пишут, что хозяин автомобиля двигался со стороны Тухачевского в сторону Выселковой. На повороте водитель не совладал с управлением, перелетел через леера и упал на строящееся здание. Больше всего в этой ситуации пугает то, что пострадал двухлетний ребенок.

Автолюбитель за медицинской помощью не обращался. Фото: пресс-служба УМВД Приморья.

В комментариях под постом одни ругают автолюбителя и предполагают, что он превысил скорость во время езды. Другие желают скорейшего выздоровления малышу.

В пресс-службе УМВД России по Приморью подтвердили, что 29-летний мужчина не справился с управлением, что и стало причиной ДТП. Также в ведомстве рассказали, что ребенок – девочка, которая была в детском кресле на заднем сиденье. Также стоит отметить, что она была пристегнута.

В пресс-службе ГИБДД Владивостока «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали, что малышка не сильно пострадала – автокресло спасло ее. Но ребенка все-равно отвезли в скорую помощь для дополнительного обследования. Водитель за медицинской помощью пока не обращался.

При падении у машины оторвало бампер. Фото: instagram.com/dps_vl

Сотрудники полиции возбудили административное производство по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение правил ПДД или вождения автомобиля, что повлекло причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести. Теперь мужчине грозит либо штраф до 25 тысяч, либо запрет пользоваться машиной на срок до двух лет.

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