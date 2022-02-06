Услышал через окно и пришел: во Владивостоке прошел юбилейный турнир по хоккею среди любителей

Победителем турнира стала команда «Адмирал Кузнецов».
Фото: Вадим ПОПОВ
Холодное воскресенье выдалось жарким, несмотря на минусовую температуру. 6 февраля во Владивостоке прошел финал юбилейного, десятого турнира по любительскому хоккею. Игра проходила на стадионе школы №80 на улице Невельского и собрала активных зрителей – приходили даже жители соседних домов, которые слышали крики поддержки из открытых окон. Спортивный день – в репортаже фотокорреспондента «Комсомольской правды – Владивосток» Вадима Попова.
Игра проходила на стадионе школы №80 на улице Невельского.
Фото: Вадим ПОПОВ
За победу боролись две команды.
Фото: Вадим ПОПОВ
Игра выдалась жаркой, несмотря на минусовые температуры.
Фото: Вадим ПОПОВ
За первые места боролись две команды – «Адмирал Кузнецов» и «Пыльные гантели». Хоккеистов-любителей поддерживали родственники и друзья, были там и фанаты хоккея и просто случайные люди. Некоторые пришли к стадиону после того, как услышали шум за окном.
Матч собрал друзей и родных спортсменов, а также любителей хоккея и случайных прохожих.
Фото: Вадим ПОПОВ
Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке.
Фото: Вадим ПОПОВ
Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке.
Фото: Вадим ПОПОВ
Как сказал глава Владивостока Константин Шестаков, что игра не была под стать погоде – холодной, наоборот, он считает, что все прошло горячо.
Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке.
Фото: Вадим ПОПОВ
– И смотреть было интересно, и ребята играли с удовольствием.
Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке.
Фото: Вадим ПОПОВ
Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке.
Фото: Вадим ПОПОВ
Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке.
Фото: Вадим ПОПОВ
Со счетом 1:0 победу одержала команда «Адмирал Кузнецов», второе место досталось их противникам – «Пыльным гантелям». Мэр поздравил победителей и вручил им Кубок чемпионам.
Отметим, третье место досталось «Рубин», а четвертое – «Ракета».
Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке.
Фото: Вадим ПОПОВ
Победители – команда «Адмирал Кузнецов».
Фото: Вадим ПОПОВ
Награды для участников финала.
Фото: Вадим ПОПОВ
Кстати говоря, были выбраны и самые отличившиеся игроки. Так, лучшим вратарем игр 2022 года признали Константина Охрименко из «Адмирала Кузнецов», лучшим защитником – спортсмена «Пыльных гантелей» Данилу Даниленко, лучшим бомбардиром стал Алексей Шульгин из «Ракеты», а лучшим нападающим – рубиновский Захар Миров.
Награды для участников финала.
Фото: Вадим ПОПОВ
Победители – команда «Адмирал Кузнецов».
Фото: Вадим ПОПОВ
В следующем году хоккеисты-любители вновь поборются за звание лучших.
Фото: Вадим ПОПОВ
После горячей игры и награждения Шестаков, прогулялся вокруг стадиона и заявил, что гаражи и мусор надо убрать, а вокруг все привести в порядок.
После игры Константин Шестаков приказал привести территорию вокруг стадиона в порядок.
Фото: Вадим ПОПОВ
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