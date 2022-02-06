Услышал через окно и пришел: во Владивостоке прошел юбилейный турнир по хоккею среди любителей

Победителем турнира стала команда «Адмирал Кузнецов». Фото: Вадим ПОПОВ

Холодное воскресенье выдалось жарким, несмотря на минусовую температуру. 6 февраля во Владивостоке прошел финал юбилейного, десятого турнира по любительскому хоккею. Игра проходила на стадионе школы №80 на улице Невельского и собрала активных зрителей – приходили даже жители соседних домов, которые слышали крики поддержки из открытых окон. Спортивный день – в репортаже фотокорреспондента «Комсомольской правды – Владивосток» Вадима Попова.

Игра проходила на стадионе школы №80 на улице Невельского. Фото: Вадим ПОПОВ

За победу боролись две команды. Фото: Вадим ПОПОВ

Игра выдалась жаркой, несмотря на минусовые температуры. Фото: Вадим ПОПОВ

За первые места боролись две команды – «Адмирал Кузнецов» и «Пыльные гантели». Хоккеистов-любителей поддерживали родственники и друзья, были там и фанаты хоккея и просто случайные люди. Некоторые пришли к стадиону после того, как услышали шум за окном.

Матч собрал друзей и родных спортсменов, а также любителей хоккея и случайных прохожих. Фото: Вадим ПОПОВ

Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Как сказал глава Владивостока Константин Шестаков, что игра не была под стать погоде – холодной, наоборот, он считает, что все прошло горячо.

Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

– И смотреть было интересно, и ребята играли с удовольствием.

Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Со счетом 1:0 победу одержала команда «Адмирал Кузнецов», второе место досталось их противникам – «Пыльным гантелям». Мэр поздравил победителей и вручил им Кубок чемпионам.

Отметим, третье место досталось «Рубин», а четвертое – «Ракета».

Юбилейный турнир по любительскому хоккею во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Победители – команда «Адмирал Кузнецов». Фото: Вадим ПОПОВ

Награды для участников финала. Фото: Вадим ПОПОВ

Кстати говоря, были выбраны и самые отличившиеся игроки. Так, лучшим вратарем игр 2022 года признали Константина Охрименко из «Адмирала Кузнецов», лучшим защитником – спортсмена «Пыльных гантелей» Данилу Даниленко, лучшим бомбардиром стал Алексей Шульгин из «Ракеты», а лучшим нападающим – рубиновский Захар Миров.

Награды для участников финала. Фото: Вадим ПОПОВ

Победители – команда «Адмирал Кузнецов». Фото: Вадим ПОПОВ

В следующем году хоккеисты-любители вновь поборются за звание лучших. Фото: Вадим ПОПОВ

После горячей игры и награждения Шестаков, прогулялся вокруг стадиона и заявил, что гаражи и мусор надо убрать, а вокруг все привести в порядок.

После игры Константин Шестаков приказал привести территорию вокруг стадиона в порядок. Фото: Вадим ПОПОВ

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