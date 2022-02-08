Ушел из жизни генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

Фото: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики

В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сообщили о скоропостижном уходе из жизни генерального директора компании Игоря Носова. "Комсомольская правда" выражает глубокие соболезнования семье и близким.

Игорь Носов занимал должность генерального директора с мая 2021 года. За столь короткий промежуток времени показал себя сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надежным товарищем. Также Игорь Николаевич внес существенный вклад в развитие российских регионов - и, прежде всего, Дальнего Востока и Арктики.

До того, как Игорь Носов стал возглавлять Корпорацию, он работал на различных должностях в государственных и коммерческих организациях. В 2018-2020 годах - заместителем губернатора Нижегородской области, до этого - генеральным директором АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Занимал руководящие должности в Правительстве Москвы и Правительстве Республики Татарстан, возглавлял Совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».

- Это трагическая и невосполнимая утрата. Светлая память, - говорится в сообщении Корпорации Развития Дальнего Востока и Арктики.

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