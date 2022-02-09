На складе «Ратимира» во Владивостоке произошла утечка аммиака, эвакуировали 400 человек

Объем утечки составил около 5 литров. Фото: пресс-служба МЧС Приморья.

В среду, 9 февраля, во Владивостоке произошла утечка аммиака. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС Приморья. Как удалось выяснить "Комсомольской правде - Владивосток" от собственных источников, склад принадлежит компании "Ратимир".

Как отметили в ведомстве, спасателям поступил тревожный звонок об утечке аммиака на складе готовой продукции торгово-производственного предприятия по адресу 3-я Шоссейная . Сотрудники МЧС вместе со спасателями Владивостокской городской поисково-спасательной службы прибыли на место ЧП.

По информации ЕДДС, на территории компании сработала сигнализация, и до прибытия специалистов из всех помещений эвакуировали около 400 человек.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС Приморья.

Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что сотрудники крупного предприятия самостоятельно ликвидировали ЧП, перекрыв дублирующий вентиль. Объем утечки составил 3-5 литров. К счастью, угрозы для работников и жителей Владивостока нет, склад проветривается.

Редакция связалась с пресс-службой предприятия.

- Причины ЧП пока устанавливаются. Из сотрудников никто не пострадал, утечка была незначительная.

Обновление в 13:50: прокуратура Приморья заявила о проверке ЧП. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Советского района во Владивостоке Владимир Синенко.

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