Будут долбить: недовольным шумной стройкой жильцам гостинок на Красного Знамени во Владивостоке пообещали защитные экраны

Мешающий жителям шум от сноса сопки на Красного знамени будут ловить с помощью восьмиметрового забора. Фото: администрация Владивостока

Жителям знаменитых гостинок на проспекте Красного Знамени,133 во Владивостоке, под окнами которых сносят сопку ради строительства жилого комплекса Panorama пообещали решить проблему шума от стройки. Для этого застройщик обещает установить по периметру участка восьмиметровые шумозащитные экраны. Шансы на то, что эти сооружения хоть как-то оградят людей от надоедливой долбежки, крайне малы – работы по сносу сопки ведутся выше верхней границы будущего забора.

О предложенном застройщиком решении проблемы шума со стройки жилого комплекса на Красного Знамени, 133/4, который возмутил жителей близлежащих домов, главе Владивостока Константину Шестакову доложил вице-мэр Алексей Ляйфер, побывавший на стройплощадке.

- Как сообщил застройщик, в ближайшее время будут установлены шумозащитные экраны, уже идет заливка бетонного основания для их монтажа, – доложил Алексей Ляйфер главе Владивостока Константину Шестакову. Он также отметил, что работы ведутся с соблюдением всех норм – спецтехника роет сопку с 9:00 до 18:30 с перерывом на «тихий час». Образовавшийся грунт вывозят до 20 часов вечера.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, мэр поручил продолжить мониторинг стройки и довести до местных жителей заключение экспертизы о безопасности строительства для их домов – ранее они высказали сомнения на этот счет.

Представители застройщика «Эскадра Девелопмент» отметили, что ранее проведенные лицензированной компанией геологические обследования подтвердили, что строительство не окажет влияния на существующие дома.

- Возведение жилого комплекса не повлечет затенения соседних домов, изменения ветров, разрушения скальных пластов. Кроме того, жилой комплекс PANORAMA не будет подключаться к сетям водяного отопления, поскольку отопление в домах предусмотрено в виде электрических конвекторов, а подключение к сети электроснабжения будет осуществляться от ТП в районе Луговой. Поэтому жителям района не стоит беспокоиться по поводу нагрузки на сети, – уточнил представитель строительной компании.

Во второй декаде января «Комсомолка» подробно писала о новой точечной застройке – дома «переехали» с Капитана Шефнера из-за того, что там расположены объекты культурного наследия. Причем здесь собираются строить аж три здания, а не одно, как было запланировано раньше. Теперь вся головная боль - непрекращающийся долбеж из-за работ по сносу сопки и осложнение и так непростой транспортной ситуации - досталась тем, кто живет в районе Красного Знамени, 133/4. На предоставленных жильцами кадрах видно, что задействованные в стройке грузовики и спецтехника не могут спокойно развернуться на узкой дороге. В итоге местные автолюбители не могут воспользоваться своей придомовой территорией.

Кроме того, жителей беспокоит, что с вводом всех трех домов комплекса существенно осложнится ситуация с пробками в районе.

В релизе отмечается, что для улучшения ситуации с автомобильным трафиком в микрорайоне застройщик взял на себя обязательства по расширению автомобильной дороги в районе домов по проспекту Красного Знамени, 125 и 133/1, а также частично отремонтировать придомовую дорогу для дома № 137.

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