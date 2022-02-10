Михаил Труфанов: «Маркетинг и продажи – это разные сферы ответственности»

Михаил Труфанов. Фото: Предоставлено героем публикации

Михаил Труфанов, известный приморский медиаменеджер и маркетолог, бизнесмен, рассказал в своем Инстаграм-аккаунте о проблемах, которые не позволяют специалистам в области маркетинга и рекламы гарантировать рост продаж своим клиентам.

Получился интересный список позиций и маленькая «база знаний» про маркетинг и продажи. Информация полезна для маркетологов и руководителей бизнеса, которые самостоятельно пытаются вникать в процесс рекламы и продвижения.

Практически в 100% случаях руководитель бизнеса сталкивается с тем, что на первом этапе переговоров маркетологи не хотят давать гарантий роста продаж.

На мой взгляд, отсутствие таких гарантий до погружения в проект справедливо.

И вот почему.

Самое ключевое: маркетинг и продажи – это разные зоны ответственности. Если у вас не интернет-магазин, то продажа происходит за пределами отдела маркетинга. Маркетолог влияет косвенно.

- Изначально маркетолог не видит аналитики клиента и не понимает цифр, с которыми придется работать. Заведомо неизвестная ситуация.

- Пока не проведен анализ, маркетологу даже не понятно, есть ли в рамках бизнеса возможность роста. И главное, за счет чего гарантировать рост (аудитория, цена, продукт).

- Не понятно, насколько руководство бизнеса готово к изменениям, которые предложит маркетолог. На моей практике были случаи, когда собственник был не готов менять схему работы. Причины разные начиная от нехватки времени, кончая деньгами.

- Часто бывает, что сотрудники компании-заказчика не хотят изменений. Бывают даже против. Людей можно понять, особенно возрастных. Им этого не надо. Они спокойно работают, у них все ровно.

- Руководитель не разделяет маркетинг и продажи. Это два разных процесса: сформировать спрос/поток возможных клиентов и наладить процесс «дожимания» + заключение сделок.

- На старте переговоров маркетологу не понятно, рабочая ли бизнес-модель клиента и соответствует ли она рыночным ожиданиям.

- Еще бывает такой фактор, как неготовность инфраструктуры бизнеса. Без знания процессов изнутри нельзя быть уверенным, что система готова расти. Можно просто не вывезти новый объем заказов.

Но что-то же можно попросить взамен у маркетолога, если не гарантии продаж?

На старте переговоров можно договориться:

1. Отстроить системную работу с прозрачной аналитикой и пониманием эффективности каналов коммуникации:

2. После погружения в дела компании определить точку отсчета показателей, условный «ноль» и договориться о kpi. Динамике показателей от точки отсчета. Например, рост лидов и анализ, откуда, как, по какой цене они зашли плюс разработка идей «как сделать больше лидов».

Дальше надо будет следить за процессом продаж и обработкой заявок.

Переходите в аккаунт, подписывайтесь и читайте полезности.

В своем аккаунте Михаил говорит просто, понятно и с юмором о:

- решениях маркетинговых задач бизнеса Дальнего Востока;

- понятных, без заоблачных бюджетов, историях успешных рекламных проектов;

- кейсах продвижения бизнеса разного уровня (малого, среднего), направления (от логистики до образовательных учреждений) и политики;

- очевидных, но далеко не всем понятных закономерностях развития СМИ;

- фишках современного digital-маркетинга;

- том, как региональное агентство может выйти на международный уровень (да, он работает с Европой и Америкой, а живет у нас);

- повседневной жизни практика в медийной сфере;

- полезных вещах в управлении командой холдинга и маркетингового агентства;

- возможностях сократить бюджет на продвижении и не сделать ошибку.