Появились кадры с места крушения Ан-2 на Камчатке

На место происшествия выехали 43 человека и девять единиц техники. Фото: пресс-служба МЧС Камчатки.

Появились снимки с места падения легкомоторного самолета Ан-2, который рухнул в районе села Коряки на Камчатке. Кадрами поделилась пресс-служба МЧС Камчатки.

На снимки страшно смотреть, особенно когда осознаешь, что на борту самолета были люди. Транспорт полностью уничтожен, клубы дыма устремляются верх, а некоторые детали съедает пламя.

К сожалению, оба пилота скончались. Фото: пресс-служба МЧС Камчатки.

Когда спасатели только приехали на место крушения, они нашли одного из пилотов. Второго поблизости не оказалось. Позже нашли и его тело. К сожалению, он не выжил. О гибели членов экипажа рассказал губернатор Камчатки, а также пресс-служба транспортной прокуратуры.

По факту крушения Ан-2 было возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба МЧС Камчатки.

Напомним, что о крушении самолета Ан-2 сообщили жители села Коряки. На место происшествия выехали 43 человека и девять единиц техники.

По информации дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной падения самолета стало возгорание.

По предварительной информации, самолет упал из-за возгорания. Фото: пресс-служба МЧС Камчатки.

В пресс-службе дальневосточного следственного управления на транспорте СК России рассказали, что по факту крушения возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.

О падении самолета рассказали жители села Коряки. Фото: пресс-служба МЧС Камчатки.

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