Испуганный маленький тюлень жил в плавучем доке на "Дальзаводе" во Владивостоке

Момент очередной попытки отловить тюленя. Фото: скриншот из видео.

Работники «Дальзавода» во Владивостоке после осушения плавучего дока нашли тюленя. Встреча стала неожиданностью для всех ее участников. Судя по всему, млекопитающее уже давно выбрало завод своим домом и «съезжать» с насиженного места не планировало. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток.

Ранним утром работники «Дальзавода» поставили плавучий док на откачку воды. Каково же было их удивление, когда их взору предстала маленькая напуганная ларга. Судя по всему, до недавнего времени док был постоянным пристанищем для животного, которое теперь лишилось дома.

Сотрудники, во избежание неприятностей, не стали самостоятельно решать проблему, а решили привлечь для этого специалистов реабилитационного центра «Тюлень» во Владивостоке.

- Рано утром позвонили работники «Дальзавода», и говорят: «представляете, мы поставили плавдок на откачку, а там тюлень», - вспоминают в центре.

Тогда-то все вместе они и договорились, что после полного осушения дока команда приступит к отлову тюленя и перевозке на новое место обитания.

- Ну, так и сделали. Тюлень оказался молодой упитанной особью и совершенно не был рад перспективам покинуть док, потому что всю жизнь мечтал работать на Дальзаводе, наверное. Но пришлось покориться, конечно, - шутят специалисты из центра.

Когда тюленя удалось обезвредить и запихать в машину, предварительно завернув его в брезент, люди смогли поближе рассмотреть животное. Издалека было видно, что на млекопитающем какие-то пятна, но опасения были напрасны – грязь на тюлене оказалась ничем иным как илом, хотя изначально предполагалось, что это могут быть нефтяные пленки.

- Мыть его не пришлось. Помывка дикого сильного тюленя это еще тот фокус, между прочим, - отмечают ребята.

Теперь тюлень переехал на маяк Токаревская кошка. Там, по словам специалистов, территория очень удобная - фарватер, разводья, да и недалеко везти было, достаточно с бедняги и того, чего он и так натерпелся при переезде.

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