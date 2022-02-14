Желтая вода, пахнущий песок: Примводоканал и мэрия Владивостока ищут, кто сливает нечистоты в акваторию Спортивной гавани

Канализационные стоки в Спортивную гавань испортили сезон приморским "моржам" Фото: кадр с видеосюжета "ГТРК-Владивосток"

Известный в народе фразеологизм о болтании понятно чего в проруби на днях материализовался во Владивостоке к ужасу местных любителей зимнего плавания. Да-да, самое настоящее «оно» в желтой дурно пахнущей морской воде обнаружили владивостокские «моржи» в своей проруби в акватории Спортивной гавани. Понятно, что заниматься любимым делом в таких условиях стало невозможным. Происхождение дурно пахнущего «сюрприза» пытаются установить специалисты Примоводоканала и мэрии Владивостока, однако пока безуспешно.

На минувших выходных у зловонной проруби на набережной Спортивной гавани вместе со специалистами Примводоканала побывал глава Владивостока Константин Шестаков.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ходе выездного совещания установили одну из возможных причин загрязнения акватории фекальными стоками - оказался забит один из канализационных колодцев. Его уже оперативно прочистили. Однако специалисты полагают, что главным источником зловонных стоков в акваторию является незаконная врезка бытовой канализации в городскую ливневую канализацию. Проще говоря, кто-то систематически сливает в одну из городских ливневок в этом районе отходы жизнедеятельности, и они беспрепятственно попадают в море со всеми вытекающими.

Как сообщили в Приморском водоканале, в настоящее время специалисты организации совместно с администрацией города активно обследуют коллекторы на предмет незаконных врезок в систему, чтобы оперативно их ликвидировать. Правда пока эта работа не дала результатов - установить кто систематически «гадит»в ливневки пока не удается.