В Приморье готовятся к снежному «апокалипсису», который продлится больше суток

В Приморье ожидается снег и ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вторая декада февраля началась со значительного похолодания. На территории Приморья в выходные дни прошел снег различной интенсивности, а температура воздуха опускалась до -18 °С. На 14 февраля синоптики обещали жителям края морозную (днем – до -13°С, ночью – до -25°С), но солнечную погоду без осадков. Во Владивостоке же в день всех влюбленных температура днем составит -8С, а ночью опустится до -13°С.

Как ранее писала «Комсомольская правда - Владивосток», циклон, образовавшийся над Амуром, движется к Японскому морю через Хабаровск и Приморье. В связи с этим в Примгидромете отметили, что поздно вечером 14 февраля во Владивостоке и на юге края начнется снег, который закончится лишь в среду утром, 16 февраля. Осадки будут сопровождаться штормовым ветром до 24 метров в секунду. Коммунальные и дорожные службы усиленно готовятся к надвигающейся метели.

«Примавтодор» уже перешел на круглосуточный режим работы, дорожники проверяют состояние спецтехники, запасаются противогололедными материалами и топливом. Как отметил директор компании Алексей Ширшов, все приготовления необходимо закончить до сегодняшнего вечера, к тому же предусмотреть питание для сотрудников на случай перекрытия дорог. Автолюбителей просят быть предельно внимательными на дороге, не превышать скорость и без крайней необходимости не садиться за руль.

В министерстве ЖКХ, энергетики и газоснабжения Приморья сообщили, что на период непогоды увеличат количество работников и высокопроходимой техники, а также усилят аварийные бригады. Высота снежного покрова может составить от 10 до 20 сантиметров.

Синоптики предполагают, что атмосферный фронт движется на юг, в Японское море, где в конце второй декады февраля снова может образоваться циклон. Однако, по словам специалистов, второй циклон обойдет Владивосток стороной.

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