Рухнувший на Камчатке Ан-2 не имел необходимых разрешений на взлет

Вот так выглядел самолет до крушения. Фото: официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

В понедельник, 14 февраля, на Камчатке прошло оперативное совещание. На повестке дня – расследование трагедии с самолетом Ан-2, который на глазах у очевидцев рухнул в районе села Коряки. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как стало известно, самолет Ан-2 принадлежал частным лицам. Разрешений на взлет экипаж судна не имел. Более того, взлет осуществлялся с необорудованной взлетно-посадочной полосы. В результате погибли два человека.

- Я попрошу детально разобраться, как такая ситуация произошла, какие меры надо предпринять по линии координации соответствующих уполномоченных органов. Прошу усилить меры по контролю за воздушным пространством Камчатки, - заявил на совещании глава региона Владимир Солодов.

К слову, первыми на место крушения самолета прибыли пожарные села Коряки. К тому моменту самолет уже успел полностью сгореть. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Роман Василевский.

- Сейчас идет расследование. На место прибыли сотрудники Росавиации из Москвы, вмешиваться в расследование мы сейчас не можем. Ждем результаты расследования и параллельно подбираем место для вывоза сгоревшего фюзеляжа.

После проверки Владимир Солодов поручил разработать комплекс мер и механизмов по контролю за малой авиацией Камчатки.

Напомним, трагедия, унесшая жизни двух мужчин, произошла 11 февраля. Воздушное судно летело в Тымлат с грузом, когда на глазах у очевидцев рухнуло вниз. Чуть позже появились кадры с места происшествия.

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