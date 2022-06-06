День России 2022 во Владивостоке: куда пойти, расписание мероприятий

Приморцев ждет насыщенная праздничная программа. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

12 июня 2022 года в Приморье отметят День России. Во Владивостоке, как и в других муниципалитетах края, проведут праздничные мероприятия и концерты. «Комсомолка» расскажет, куда сходить в дальневосточной столице в этот знаменательный день.

Главная площадка

По традиции основные мероприятия развернутся на центральной площади города. Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает гостей и жителе дальневосточной столицы присоединиться к празднику (0+). В программе: реконструкции разных времен, спортивные состязания, тематические фотозоны и концерт. На сцене выступят творческие коллективы со всего Приморья, а хедлайнером мероприятия станет популярная группа «Юта». Празднество начнется в 12:00 и продлится до вечера. Событие пройдет при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации. Вход свободный.

Концерт

Праздничная программа «Россия – вечная держава!» (0+) состоится в 14:00 на острове Русский в районе поселка Экипажный и продлится до 17:00. Гостей и жителей края ждет концерт владивостокской кавер-группы Tesla, выступления других творческих коллективов, работа локальных площадок и фотозон, уроки по рисованию цветов с натуры, изготовлению и росписи кокошников и многое другое.

Для участников праздника будут организованы локальные площадки, где состоится мастер-класс по чеканке монет традиционным способом, командно-культурный исторический квест на знание российской символики, испытания по военно-спортивной подготовке, тир «Ворошиловский стрелок», тематические фотозоны и интерактивные раскраски.

Приятным сюрпризом станет дегустация национальных блюд русской и киргизской кухонь. Место проведения - пляж поселка Экипажный: от остановки автобуса «ДОФ» – направо вниз к морю.

Место для сказки

Маленьких приморцев в этот день порадует Приморский краевой театр кукол спектаклем «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина (3+). Эта постановка – озорное, музыкальное скоморошье представление с песнями и плясками, яркими костюмами актеров и удивительной красоты и нарядности куклами разных видов и размеров. Стоимость билетов: 300 рублей. Спектакль пройдет на площадке Музея Города по адресу: улица Петра Великого, 6. Дополнительно приобретается входной билет стоимостью 50 рублей в кассе музея. Начало представлений в 10:00 и 12:00.

А в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева в 11:00 и 15:00 пройдет экскурсия по выставке «И все-все-все. Герои и миры советских мультфильмов» (0+). Она посвящена 110-летию российской анимации, которое отмечается в этом году. Мероприятие организовано совместно с киностудией «Союзмультфильм» и Государственным центральным музеем кино. В четырех залах представлены основные этапы развития отечественной мультипликации, ставшие отражением главных событий советской истории.

На экскурсии посетители выставки смогут по-настоящему погрузиться в мультипликационный мир, вспомнить детство и встретиться с любимыми героями. А после в одном из залов у них будет возможность посмотреть мультфильмы, вошедшие в рейтинг лучших мультфильмов «Золотая сотня».

Добавим гармонии

Те, кто хочет убежать от городской суеты, могут прислушаться к своим чувствам во время интуитивной живописи на море у маяка Токаревской кошки (16+). У каждого отдельного человека уникальные чувства и ощущения, внутренний мир, присуще только ему одному во всей галактике. На этой встрече люди «выключают» зрение и следят за своими ощущениями. Отслеживая свои чувства, вы будете изображать их на холсте, тем самым знакомиться со своим прекрасным внутренним миром. Начало мероприятия в 11:00. Стоимость: 2000 рублей. Справки по телефону: +7(994) 007-66-80.

Исследуем

Музей-заповедник «Владивостокская крепость» в 12:00 устроит самым маленьким горожанам семейный маршрут «Сам по Следам» (6+), который будет интересен даже для взрослых. Форт №12 на горе Ахлестышева – самый нестандартный по устройству. Сотрудники музея научат участников ориентироваться на его территории и расскажут, почему он называется «бабочкой». После приморцы смогут совершить всей семьей прогулку по летнему лесу. Стоимость билетов: 200 рублей. Предварительная запись обязательна. Справки по телефону: +7 (924) 128-32-58.

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