В центре Владивостока во время ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами

Авария случилась на перекрестке. Фото: telegram/svodka25

Серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в районе Покровского парка во Владивостоке. На пересечении Партизанского и Океанского проспектов столкнулись пассажирский автобус №40 и такси Toyota Aqua. У легковушки разбита передняя часть кузова, общественный транспорт упал бок. Из-за столкновения пострадали несколько человек.

малолитражка тоже серьезно пострадала. Фото: telegram/svodka25

В пресс-службе ГИБДД города рассказали, что ведомству пока известно об одной девушке, которую направили в больницу. Однако, судя по видео, есть еще один пострадавший – мужчина средних лет, который появился в кадре очевидцев окровавленный. Он повредил руку.

Водитель такси и шофер маршрутки уверяют, что оба правы в данной ситуации. По их версиям, каждый двигался на зеленый свет. Сейчас автобус уже подняли. Подробности уточняются.

Пассажирский автобус уже подняли. Фото: telegram/svodka25

Обновление:

Как рассказали в пресс-службе горпрокуратуры, во время ДТП в автобусе было пять пассажиров. Двое из них госпитализированы. Водитель легковушки не пострадал.

«Прокуратура Владивостока проводит проверку исполнения требований законодательства о пассажирских перевозках и законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой будет дана оценка в том числе полноте мер, принимаемых перевозчиками к обеспечению безопасной транспортировки людей», – отметили в ведомстве.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.