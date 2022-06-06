McDonald’s вновь откроется во Владивостоке

О сроках тоже известно мало, редакции пообещали «держаться на связи». Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока в российских СМИ идет дискуссия насчет нового названия «Макдоналдса», «Комсомольская правда – Владивосток» узнала, что популярный ресторан вновь откроет свои двери для жителей столицы ДФО. Как рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе компании, в заведении проведут крупный ребрендинг, но подробности – тайна.

О сроках тоже известно мало, редакции пообещали «держаться на связи». А пока можно вспомнить, что уже известно об изменениях в крупной сети.

Ни для кого не секрет, что российское подразделение компании приобрел бизнесмен Александр Говор – один из партнеров «Макдоналдса», который управлял сетью в Сибири с 2015 года. Как писали СМИ, все 850 точек начнут работу в июне после изменений.

В разных частях Владивостока работало пять филиалов сети. Первые рестораны открылись в декабре 2020 года. Теперь известно, что ребрендинг не обойдет стороной и их, но что это будут за изменения – вопрос-загадка.

Открытие ресторана во Владивостоке в районе Второй Речки Фото: Милана СОКОЛ

В конце мая «Мак» подал заявки на регистрацию разных вариантов обновленного названия: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас».

На волне общественных обсуждений каких только догадок не видел интернет. Туда «сливали» новые концепции упаковок «Чикен макнаггетс», уверяли, что «Биг Мака» не будет (это торговый знак компании). Ссылаясь на собственные источники, СМИ писали: Coca-Cola в меню заменят напитки из Черноголовки, исчезнут наборы с игрушками для детей «Хэппи Милл», «Биг тейсти», шоколадный и клубничный «Макфлури де люкс».

Трудно понять, где правда. При этом логично, что собственные товарные знаки сеть питания просто так не отдаст. Сам «Макдоналдс» многое умалчивает о своем возвращении.

Отметим, McDonald’s закрыл свои рестораны в России 14 марта, а 16 мая решил уйти с рынка страны. Притом сперва зарплату 62 тысячам сотрудникам обязались выплачивать и надеялись на лучшее, но убыток за время «простоя» составил 127 миллионов долларов (больше восьми миллиардов рублей по курсу на 6 июня). 3 июня российское юрлицо бывшей сети «Макдоналдс» сменило название с ООО «Макдоналдс» на «Система ПБО».

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