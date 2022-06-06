Одну из главных улиц Владивостока отрежут от города до начала июля

Ремонт участка затянулся. Иллюстрация из архива КП. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В мэрии Владивостока сообщили, что продлят ограничение проезда по улице Адмирала Фокина, речь идет об участке между Океанским проспектом и Уборевича. Там еще не завершили работы по обновлению водопровода, следует из постановления администрации.

– Временно ограничить движение и парковку на участке автомобильной дороги от дома № 31 до дома № 29 по улице Адмирала Фокина с 08 часов минут 07.06.2022 до 23 часов минут 18.06.2022 <...> на участке дороги от дома № 27 по улице Адмирала Фокина до Океанского проспекта с 1 часа 19.06.2022 до 23 часов 30.06.2022.

Один участок перекроют с 7 до 18 июня, другой – с 19 до 30 июня. Фото: принтскрин онлайн-карт

Иными словами, временно заблокируют проезд сразу по двум отрезкам улицы, а открывать будут поэтапно. Объезды организуют по улицам Уборевича, Светланской, Семеновской, Океанскому проспекту. Подрядчик, согласно документу, должен обеспечить контроль на участке и безопасность. Ранее во время дорожного ремонта на Адмирала Фокина выявили несколько проблемных точек. Их решили сразу же устранить, чтобы в дальнейшем не раскапывать только что отремонтированную дорогу.

Часть Корабельной Набережной, сказано в еще одном постановлении мэрии, перекроют 22 июня для проведения Дня памяти и скорби. Заблокируют движение с 10:10 до 11:15 от дома №2 до дома №2 по улице Петра Великого. Объехать можно будет по Светланской, Алеутской, свободным отрезкам Корабельной набережной.

Напомним, до июля 2022 года закрыта набережная Спортивной гавани. Энергетики реконструируют теплотрассу: гулять по популярному месту пока нельзя. Подробнее о том, какие обновления ждут набережную – в отдельном материале «КП».

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