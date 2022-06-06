Путешественник из Мурино рассказал, как добирается из северной столицы до Владивостока на детском самокате

Денис отправился в путешествие в конце апреля. Фото: предоставлено Денисом Бритвиным.

Авантюрист Денис Бритвин, покоривший интернет своей затеей, преодолел четверть запланированного пути. Многим амбиции парня показались абсурдными: его цель – из Санкт-Петербурга добраться до Владивостока не на машине или велосипеде, а на простом, отнюдь не электрическом самокате. Свое путешествие Денис начал в конце апреля: за спиной уже более 2000 километров, и времени на отдых практически нет. На момент публикации молодой человек уже добрался до Ижевска. Дорога нелегкая: и рельеф может быть непроходимым, и погода – неприветливой. Но Денис не отчаивается, и сворачивать с намеченного пути не планирует. «Комсомольской правде – Владивосток» удалось узнать, как проходит путешествие.

Вы преодолеваете долгий путь с одним рюкзаком. Какой минимум вещей нужен для путешествия?

Да вроде немного вещей, но мне хватает. Раньше я использовал горелку, чтобы кипятить воду и иногда готовить еду, но сейчас перешел на термос, это проще и удобнее. Что еще? Аптечка всегда с собой, дорога сложная очень, без лекарств никуда. Еду с собой практически не беру, только к чаю что-то есть в рюкзаке… А, ну вода, конечно же, в том самом термосе ее и вожу. Скажу так: обычно эта емкость чем-то заполнена, а я и не знаю, чем.

Место, где сейчас находится путешественник. Фото: предоставлено Денисом Бритвиным.

Как ваш транспорт переносит дорогу? Часто меняете самокаты?

Плохо переносит, вот сейчас снова меняю его… Часто или нет – не знаю, все-таки они созданы не для таких грандиозных путешествий. Прошлый более навороченный был: там и насос, и камера… Но он тоже «полетел». Недавно вот научился сам менять подшипники, около двух часов возился, до этого слабо в устройстве самоката разбирался, но вот – немного Ютуба и готово!

Неужели в дороге нет никаких проблем с доступом в интернет?

Есть, конечно же. Но я же часто в города заезжаю, там с этим проще.

А вообще, не боитесь остаться одному вне цивилизации и без возможности связаться с близкими? В дороге часто отсутствует мобильная сеть?

Да, очень часто. Если я не в городе, то только «E-шкой» довольствуюсь. Не могу сказать, что совсем не переживаю, но опыт есть, я к такому уже успел привыкнуть. Так что не боюсь.

Во время своих путешествий Денис запечатлел красивые пейзажи.

Как дорога проходит? Какие трудности уже позади?

Тяжело. Но я справляюсь, у меня есть цель и мне самому очень нравится то, что я делаю.

Пару недель назад самая жуткая ночь выдалась. У меня была тогда однослойная палатка, и начался ливень сильный. Залило все: и меня, и палатку, и спальники. В итоге я в 11 вечера собрался и пошел в сторону Владимира под жутким дождем.

Иногда вообще поспать не удается, часа два всего за несколько суток… Сейчас уже попроще, я взял два дня на отдых в Елабуге, посетил Набережные Челны еще – все фото и подробности можно в моем Telegram-канале увидеть. Активно его веду и рассказываю о том, как проходит путешествие.

А какая главная цель? «Покорить» масштабное расстояние или все-таки посмотреть страну?

Конечно, посмотреть страну. Я нечасто выбираю прямые дороги до Владивостока, цель не быстрее ехать, нет, а как можно больше городов посетить – и самому посмотреть, и подписчикам показать.

Церковь в Елабуге. Фото: предоставлено Денисом Бритвиным.

Сколько километров в день преодолеваете?

Все зависит от дороги. Если и погода хорошая и ехать приходится не в гору, то могу и под сотню километров в день проехать. А если наоборот – то где-то тридцать. Опять же, есть много факторов, которые на это влияют.

Если отдохну хорошенько, то и двигаться проще. Подписчики часто в гости зовут: и поспать нормально получается, и поесть. Во многих городах находятся добрые люди, готовые приютить путешественника. Это сильно мне помогает, надеюсь, доброта не умрет в русском человеке.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» беседовала с блогером до старта его путешествия. О том, как Денис решился на эту авантюру, что с его физической подготовкой, и откуда он берет деньги – в материале «КП». Это уже второе грандиозное путешествие героя истории, но самое поразительное то, что до трэвел-блогинга парень работал простым курьером.

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