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6 июня 2022 6:10

Путешественник из Мурино рассказал, как добирается из северной столицы до Владивостока на детском самокате

Бывшему курьеру Денису Бритвину предстоит преодолеть более 6,5 тысячи километров
Ярослава ЧЕРКАСОВА
Денис отправился в путешествие в конце апреля. Фото: предоставлено Денисом Бритвиным.

Денис отправился в путешествие в конце апреля. Фото: предоставлено Денисом Бритвиным.

Авантюрист Денис Бритвин, покоривший интернет своей затеей, преодолел четверть запланированного пути. Многим амбиции парня показались абсурдными: его цель – из Санкт-Петербурга добраться до Владивостока не на машине или велосипеде, а на простом, отнюдь не электрическом самокате. Свое путешествие Денис начал в конце апреля: за спиной уже более 2000 километров, и времени на отдых практически нет. На момент публикации молодой человек уже добрался до Ижевска. Дорога нелегкая: и рельеф может быть непроходимым, и погода – неприветливой. Но Денис не отчаивается, и сворачивать с намеченного пути не планирует. «Комсомольской правде – Владивосток» удалось узнать, как проходит путешествие.

Вы преодолеваете долгий путь с одним рюкзаком. Какой минимум вещей нужен для путешествия?

Да вроде немного вещей, но мне хватает. Раньше я использовал горелку, чтобы кипятить воду и иногда готовить еду, но сейчас перешел на термос, это проще и удобнее. Что еще? Аптечка всегда с собой, дорога сложная очень, без лекарств никуда. Еду с собой практически не беру, только к чаю что-то есть в рюкзаке… А, ну вода, конечно же, в том самом термосе ее и вожу. Скажу так: обычно эта емкость чем-то заполнена, а я и не знаю, чем.

Место, где сейчас находится путешественник. Фото: предоставлено Денисом Бритвиным.

Место, где сейчас находится путешественник. Фото: предоставлено Денисом Бритвиным.

Как ваш транспорт переносит дорогу? Часто меняете самокаты?

Плохо переносит, вот сейчас снова меняю его… Часто или нет – не знаю, все-таки они созданы не для таких грандиозных путешествий. Прошлый более навороченный был: там и насос, и камера… Но он тоже «полетел». Недавно вот научился сам менять подшипники, около двух часов возился, до этого слабо в устройстве самоката разбирался, но вот – немного Ютуба и готово!

Неужели в дороге нет никаких проблем с доступом в интернет?

Есть, конечно же. Но я же часто в города заезжаю, там с этим проще.

А вообще, не боитесь остаться одному вне цивилизации и без возможности связаться с близкими? В дороге часто отсутствует мобильная сеть?

Да, очень часто. Если я не в городе, то только «E-шкой» довольствуюсь. Не могу сказать, что совсем не переживаю, но опыт есть, я к такому уже успел привыкнуть. Так что не боюсь.

Во время своих путешествий Денис запечатлел красивые пейзажи.

Во время своих путешествий Денис запечатлел красивые пейзажи.

Как дорога проходит? Какие трудности уже позади?

Тяжело. Но я справляюсь, у меня есть цель и мне самому очень нравится то, что я делаю.

Пару недель назад самая жуткая ночь выдалась. У меня была тогда однослойная палатка, и начался ливень сильный. Залило все: и меня, и палатку, и спальники. В итоге я в 11 вечера собрался и пошел в сторону Владимира под жутким дождем.

Иногда вообще поспать не удается, часа два всего за несколько суток… Сейчас уже попроще, я взял два дня на отдых в Елабуге, посетил Набережные Челны еще – все фото и подробности можно в моем Telegram-канале увидеть. Активно его веду и рассказываю о том, как проходит путешествие.

А какая главная цель? «Покорить» масштабное расстояние или все-таки посмотреть страну?

Конечно, посмотреть страну. Я нечасто выбираю прямые дороги до Владивостока, цель не быстрее ехать, нет, а как можно больше городов посетить – и самому посмотреть, и подписчикам показать.

Церковь в Елабуге. Фото: предоставлено Денисом Бритвиным.

Церковь в Елабуге. Фото: предоставлено Денисом Бритвиным.

Сколько километров в день преодолеваете?

Все зависит от дороги. Если и погода хорошая и ехать приходится не в гору, то могу и под сотню километров в день проехать. А если наоборот – то где-то тридцать. Опять же, есть много факторов, которые на это влияют.

Если отдохну хорошенько, то и двигаться проще. Подписчики часто в гости зовут: и поспать нормально получается, и поесть. Во многих городах находятся добрые люди, готовые приютить путешественника. Это сильно мне помогает, надеюсь, доброта не умрет в русском человеке.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» беседовала с блогером до старта его путешествия. О том, как Денис решился на эту авантюру, что с его физической подготовкой, и откуда он берет деньги – в материале «КП». Это уже второе грандиозное путешествие героя истории, но самое поразительное то, что до трэвел-блогинга парень работал простым курьером.

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