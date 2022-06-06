Синоптики рассказали, когда уйдут летние аномальные заморозки

Ночью 5 и 6 июня температура воздуха достигла минусовых значений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало лета совсем не обрадовало жителей Приморья. Все из-за заморозков, которые ворвались в край и испортили мечты о теплом отдыхе. Как и предсказывали синоптики, ночью 5 и 6 июня температура воздуха опустилась до -2…-3°C. Когда же холода покинут край в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

Как поделилась метеоролог, летние заморозки такого характера в июне встречаются нечасто, раз в 10 лет. К счастью, с началом новой рабочей недели, то есть с 6 числа, антициклон ослабляет свою хватку. Это значит, что холодный воздух начинает перемещаться с Охотского моря в другую сторону, и в Приморье освобождается путь для тепла.

– Всю рабочую неделю во Владивостоке столбики термометров будут показывать +15…+17°C и +9…+11°C ночью. Осадки не ожидаются, разве что 8 июня может начаться дождь, к счастью, по всем прогнозам, небольшой. Главное, чтобы до конца месяца таких заморозков больше не было, но все возможно, так как антициклон с Охотского моря очень лютый.

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