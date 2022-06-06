Каталина Веленцеи: Я хочу свои плантации для «Кафемы»

Каталина рассказала, как из маленького магазинчика с первой в городе эспрессо-машиной «Кафема» превратилась в крупную сеть кафе и магазинов в России. Фото: Вадим ПОПОВ

На вопрос, где во Владивостоке выпить чашечку вкусного и правильного кофе, первым делом вспоминается Kafema. Но это уже не просто кофейня, это целая кофейная компания с дальневосточными корнями, которая 3 июня отметила двадцатилетний юбилей. Региональный директор фирмы Каталина Веленцеи в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM рассказала о том, как из маленького магазинчика с первой в городе эспрессо-машиной «Кафема» превратилась в крупную сеть кафе и магазинов в России, многие из которых открылись по франшизе.

ПРО ИДЕИ

– Как появилась идея открыть «Кафему»?

– Владимир, наш гендиректор, до открытия кофейни занимался разными интересными вещами. У него был цех, в котором он из кожи делал дизайнерские изделия. Потом он увлекался полиграфией и рекламой. Но в самом начале, еще в институте, он создал маленькую кофеинку и готовил кофе в турке. Это было еще задолго до «Кафемы». В 2002 году у него появилась идея организовать кофейный бизнес, но тогда он даже и не думал, что из этого получится что-то серьезное и масштабное. У него было пару кофемашин и две пачки кофе – вот с этого все и началось. И на данный момент есть уже 42 точки и летом откроются еще две во Владивостоке: на проспекте Красоты и на Авангарде.

Каталина Веленцеи на радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

– Сложно ли дистанционно контролировать качество кофе и обслуживания во всех филиалах?

– Тут больше не про контроль. Мы могли открыть намного больше, чем 42 точки за 20 лет. Просто мы не спешим, а делаем это только по любви и по мировоззрению. Когда все происходит так, то про контроль речи не идет, потому что люди, которые чувствуют так же, как и мы, сами к нам притягиваются.

– А как вас притянуло к «Кафеме»?

– Это было 15 лет назад. Я тогда работала в другой сети, но собиралась увольняться. И в этот период мне сделали предложение о работе несколько кофеен, одной из которых и была «Кафема». Видимо, настолько чувствовалось, что я хотела работать с кофе. Но по сравнению с остальными компаниями «Кафема» была такая легкая, воздушная, про продукт и про людей. Поэтому я выбрала работу в удовольствие и пошла вместе с ними.

– В чем заключается секрет успеха «Кафемы»?

– Во-первых, мы пережили очень много интересных и сложных моментов. И если раньше при любых трудностях казалось, что это конец, то сейчас все это воспринимается с определенным энтузиазмом. Во-вторых, мне кажется, успех заключается в том, что мы всегда были очень человечны. Все наши решения были приняты в пользу общей хорошей ситуации.

Фестиваль «KOFEVOSTOK» в феврале 2022 года. Фото: Вадим ПОПОВ

ПРО БАРИСТА И ГОСТЕЙ

– Что такое фестиваль «KOFEVOSTOK»?

– Мы в 2009 году начали проводить чемпионаты. Во-первых, это здорово для самих бариста, так как они профессионально растут и втягиваются в процесс во время подготовки. А во-вторых, чемпионаты сильно поднимают престиж профессии. Люди начинают понимать, что кофе можно делать совершенно по-разному, и тогда в эту профессию идет больше интересных личностей. В России вообще принято считать, что бариста – это подработка на время учебы. А в мире – это нормальная взрослая профессия.

– Сложно ли быть бариста и что для этого необходимо?

– Нужно много желания и переизбыток счастья. Ведь это и работа, и призвание, и образ жизни. Это целая субкультура со своими мемами о бариста, своими журналами, героями и сленгом.

Во всем мире бариста – нормальная взрослая профессия. Фото: Вадим ПОПОВ

– Есть культура потребления кофе во Владивостоке и в России?

– Да, есть. У нас потребление черного кофе достаточно большое. И есть фильтр-кофе, мы привезли из Америки эту культуру очень давно. Во Владивостоке это называется «регуляр», потому что переняли американское название. Но при этом в Москве и в Центральной части России почти везде это называется «фильтр-кофе» или «батч-брю», то есть они взяли более современную культуру из Европы. Это интересно, что одно и то же явление называется по-разному.

– В других заведениях пьете кофе?

– Очень редко. Мне хватает его на работе, так как я выпиваю около пяти чашек в день. Еще и дегустирую много, поэтому пойти в другую кофейню ради этого даже мысли не возникает.

Культура кофе есть в России в целом и в частности во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

– Почему гости становятся постоянными? Что необходимо для того, чтобы это постоянство сохранить?

– Однозначно должна быть стабильность во всем. Даже в режим работы. То есть, если человек привык приходить в одно место в 8 утра, значит, это место всегда должно работать в такое время. Если однажды этого не произошло, то это не просто провал, это огромный урон и потеря доверия клиентов.

ПРО МЕЧТЫ И ПЛАНЫ

– Рестораны получают звезды «Мишлен». Есть какие-то награды, которые получала «Кафема»?

– У нас есть различные международные награды за поддержание программ Zero waste («Ноль отходов») и сохранение лесов на кофейных плантациях. Такого, чтобы прямо звезды выдавали, к сожалению, пока нет. Причем мы сами хотели это сделать уже давно. Но многое задуманное мы еще не осуществили. Думаем объявить этот год годом «Кафемы» и сделать все, что когда-либо хотели.

– Можно ли сказать, что во Владивостоке можно проводить фестивали российского уровня и выводить их в гастрономическом направлении под именем «Кафемы»?

– Мы уже делали что-то подобное. У нас один фестиваль собрал десять тысяч посетителей, и это без поддержки города. Сейчас я вижу, что город очень сильно развивается в сторону туризма, и мы в этом плане можем сделать еще больше.

– Есть нереализованные мечты?

– Конечно. Мы напрямую работаем с кофейными фермерами, но я очень хочу свои фермы. Чтобы на них устраивать кемпинги для наших бариста, давать им возможность собирать урожай самостоятельно, проводить там обучение. Когда кофейня выходит за ее пределы – это очень здорово. А особенно, когда выходит за пределы города, страны. В общем, хочется так!

– Что в ближайшее время будет нового для жителей края?

– У нас будет очень много новых продуктов, так как нам 20 лет, мы решили реализовать все нереализованное. Поэтому появится большое количество новинок и особенно шоколада.

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Радио «Комсомольская правда» в Приморье: Владивосток 90.4 FM, Уссурийск 99.4 FM, Находка 107.2 FM

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