«Мы всегда знали, что находимся под надежной защитой»: в Приморье умер известный журналист

Сергей Анатольевич Землянский. Фото: ГТРК «Владивосток».

Во вторник, 7 июня, из жизни ушел известный приморский журналист, заместитель начальника службы информационных программ ГТРК «Владивосток» Сергей Землянский.

Коллеги рассказали, что несчастье случилось в командировке по Приморскому краю. Сегодня вечером он должен был вернуться, но мужчине резко стало плохо, он упал, когда вызвали скорую, было уже поздно. Почему это произошло, пока никто не знает. Мы пообщались с главным редактором телепрограммы «Вести: Приморье», она поделилась добрыми воспоминаниями об этом человеке, который внес большой вклад в свою профессию.

– Сергей Анатольевич 25 лет отдал ГТРК «Владивосток». На него всегда можно было положиться не только, как на коллегу, но и на человека. Он был мэтром приморской журналистики. Все начинающие журналисты прошли через него, он всех брал под свое крыло. Да, где-то подходил к наставлению в жесткой форме, но не исключал и мягкий подход. Если он видел талант в ком-то – всегда помогал. Он умело ориентировался в стрессовых ситуациях, приходил на выручку, мы всегда знали, что находимся под надежной защитой. Большой авторитетный товарищ, а авторитет был его мощью и силой, которые всегда чувствовались. Для нас это большая утрата,– рассказала Ольга Порва.

Сергей Анатольевич Землянский родился 4 февраля 1966 года на Сахалине. Получил образование историка, интересовался аналитикой, политическими комментариями. Пришел в ГТРК «Владивосток» в 1997 году и с ответственностью и высшим профессионализмом подходил к работе. Долгое время занимал должность заместителя начальника службы информационных программ.

Редакция «Комсомольской правды» приносит свои искренние соболезнования.