Спаслись с горящего вертолета и продолжили бой: еще двум героям СВО из Приморья губернатор вручил награды

Иван Болдырев (слева) и Роман Кобец. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал kozhemiakoofficial
Статус Героя России получили Иван Болдырев и Роман Кобец, вертолетчики армейской авиации из приморских соединений. За проявленный героизм и мужество губернатор края Олег Кожемяко также вручил военнослужащим краевую награду – знак отличия «Приморье. За заслуги», сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Олега Кожемяко, бойцы приморского экипажа выполнили задачу, хотя их вертолет Ка-52 был подбит:
– Они первыми в истории авиации совершили катапультирование с вертолета, благополучно приземлились и вели бой до подхода поддержки. Приморье гордится своими героями!
Как отметил губернатор, достояние Отечества представляют люди: те, кто трудится на производствах на благо края, оказывают услуги жителям, учат детей и, конечно, выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в честь одного из героев СВО в Приморье назовут улицу. К слову, губернатор Олег Кожемяко дважды посещал Донбасс, чтобы встретиться с бойцами, приехавшими из региона.
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