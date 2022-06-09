Приморские рыбаки загрязняют лежбища ларг смертоносным пластиком

Сивуч в водах у Камчатки. Архив КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удивительные ластоногие, живущие от Байкала до Приморья – ларги – под угрозой остановки размножения. По большему счету, вред, как и раньше, идет от человеческих рук. Ученые Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF Amur) опубликовали обзор, в котором заявили, что более 45% пастбищ пятнистого тюленя в островах архипелага Римского-Корсакового в Приморье загрязнены. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Потерянные орудия лова

Именно так названа публикация группы ученых ДВФУ и Дальрывтуз совместно с WWF. Согласно тексту публикации, рыбный промысел – один из основных рычагов загрязнения мировых вод. Страдают и побережья. После полевого исследования группа выяснила: в акватории залива Петра Великого пастбища пятнистых тюленей, которые так часто становятся героями милых видео, загрязнены пластиковыми обрывками сетей, рыболовными снастями. Детенышей ларги (как по-другому называют этих животных) вскармливают на берегу, но туда выносит и утерянные сети. На лежбище рожать становится неудобно, самки тюленей теснятся друг с другом, что может в итоге снизить популяцию.

Найденные орудия лова. Фото: Оксана НИКИТИНА, WWF России.

Особый ущерб, по оценкам WWF, наносят рыболовные тралы – буксируемые суда с мешками, сделанными из канатов и сетей. Такую опасность зафиксировали в Беринговом и Охотском море. Более того, по мнению ученых, в водоемах ежегодно теряется около 15-20 донных тралов. Наказывать тех судовладельцев, кто допускает выброс рыболовных снастей, сетей и пластика, чрезвычайно сложно.

Паспорт орудий лова теоретически должен содержать большой перечень сведений: серийный номер, дату создания, технические характеристики и многое другое; и это даже регулируется постановлением Правительства РФ от 21.11.2019-1482. Но на данный момент в российском законодательстве нет обязательного статуса, чтобы судовладельцы несли ответственность за утрату оборудования. Даже если на траулерах добросовестно ведут учет орудий, отследить, кому и когда принадлежали сети, практически невозможно. Система, в которую бы вносились такие данные, могла бы уменьшить степень загрязнения пастбищ, как преположили ученые.

Смертоносная форма пластика может стать полезной

Исследование залива Петра Великого провели в рамках проекта WWF «Сохраним моря России». Эксперты подчеркнули, что рыболовные сети, ловушки, ярусы и снасти – самая смертоносная форма пластика для морских гидробионтов. В таком мусоре запутаться могут тюлени, рыбы, птицы и даже киты, а также проглотить фермента мусора и погибнуть от отравлений.

При этом вместе с полевым исследованием ведется разработка программы того, как можно использовать брошенные орудия лова. Ученые выяснили, что из них можно создавать игрушки, детали для мебели и даже скейтборды, многие другие предметы из пластика и дерева. Но это вопрос вторичной переработки: помочь фонду в этом могут зарубежные бренды.

– К сожалению, в России пока нет примеров системного обращения с этим видов отходов, хотя нам удалось определить предприятия, которые могли бы этим заняться. Прежде чем такая переработка будет возможна, необходимо установить, как эффективно собирать, обрабатывать и транспортировать такие орудия лова, особенно из труднодоступных мест, – заключила Оксана Никитина, ведущий координатор проектов сохранения водных экологических систем WWF в России.

По данным фонда, каждый год в океан попадает от 500 тысяч до миллиона тонн рыболовных сетей, ловушек и других снастей. Утери фиксируют у берегов Камчатки, Приморья, Сахалина. Напомним, как писала «Комсомольская правда – Владивосток», на Дальнем Востоке развернули несколько проектов по уборке утонувших судов.

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