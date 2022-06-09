Приморский губернатор пострелял из гранатомета и танка Т-80 на полигоне

Олег Николаевич выстрелил из гранатомета. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вновь напомнил жителям о важности военных учений. В рамках сборов на Сергеевском полигоне (Пограничный округ) краевой лидер пострелял из гранатомета, снайперской винтовки и пистолета Макарова. Самым сложным этапом, признался Олег Николаевич, было управление танком Т-80. Носить камуфляж губернатору-лейтенанту не привыкать: он уже дважды посетил зону боевых действий в Донбассе, чтобы поддержать бойцов-земляков.

Учения, считает глава Приморья, важны, чтобы понимать, как оснащена российская армия, что имеется в вооружении и какие тактики боя проработала. Те, кто присутствовал на сборах – военнослужащие запаса, в рамках мероприятия они вспомнили прежние навыки.

Стрельба из винтовки. Фото: пресс-служба правительства Приморья

– Такие сборы помогают глубже понять суть происходящего сейчас в мире – наша страна находится на этапе ведения боевых действий. Исходя из этого, важно, чтобы руководители предприятий, муниципалитетов взяли на себя заботу о семьях тех, кто отправляется участвовать в специальной военной операции по контракту или добровольцем, – подчеркнул губернатор, добавив, что поддержка на Родине была и будет главной задачей тех, кто в тылу: семей, родственников, земляков.

Танк Т-80 сейчас на вооружении армии. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Напомним, в Приморье есть несколько фондов поддержки для участников спецоперации, куда каждый желающий может принести гуманитарную помощь для бойцов. От края боевые задачи СВО выполняют бойцы Росгвардии, 5-й общевойсковой Краснознаменной армии, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Выстрел из Т-80. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Ранее в рамках поддержки военнослужащих из Приморского края и Дальнего Востока губернатор Олег Кожемяко лично дважды побывал в зоне боевых действий в Донбассе в апреле и мае 2022 года. Подробно свои мотивы лидер Приморья описал в интервью с корреспондентом «КП» Александром Гамовым.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.