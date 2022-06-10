Приморские ФАПы в сельской местности будут продавать лекарства через аптечные сервисы

Это один из 18 проектов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Фельдшерско-акушерские пункты в Приморье станут точками продаж лекарственных препаратов. Так жители региона смогут купить необходимую фармацевтику прямо в приемной, заказав их через врача. Проект уже запустили в семи районах края, где не работают аптечные магазины. По словам главы Минздрава Анастасии Худченко, пилотное направление войдет в программу модернизации здравоохранения в 2022-м году.
Продажа фармацевтики в ФАПах – один из 18 пилотных проектов, который ведет лично Анастасия Худченко. По ее словам, сегодня жители края испытывают проблемы с лекарствами в отдаленных или малонаселенных селениях. И, хотя продажу через акушерские пункты закрепили законодательно еще в 2020 году, на пути ее реализации до сих пор остаются большие преграды.
– В Приморье есть такая проблема, когда в маленьких удаленных пунктах отсутствуют аптеки. Теперь в них разрешается продавать лекарственные препараты, но с этим есть целый ряд сложностей. С ними сталкиваются фельдшеры, которые всегда лечили, а не продавали. Их надо обучить технике продаж, использованию кассового аппарата и терминала. С ними сталкиваются бухгалтеры больниц, которые тоже никогда не учитывали так лекарства. Мы традиционно продажами не занимаемся: по какой цене купили – по такой и продали. А тут получается, что купили по оптовой, но списывать надо по розничной. И таких проблем целый ряд.
Анастасия Худченко.
Фото: Кирилл САМОЙЛОВ
В этой связи в Минздраве привлекают аптечные сервисы. Теперь проект проводится совместно со Сбер Еаптекой. Так подключение коммерческого партнера позволило существенно упростить систему выдачи и доставки лекарств. Грубо говоря, здравоохрание таким образом устраняет целую массу трудностей в области логистики, продажи и списания не купленных препаратов.
– Если житель села не может самостоятельно заказать лекарства, то это сделает фельдшер. Таким образом, ФАПы становятся пунктами выдачи, где тут же можно получить необходимый препарат. В свою очередь не мы несем риски, а организация, которая этим занимается.
Отметим, что сейчас Минздрав разрабатывает паспорт проекта, закупает оборудование для продажи и заключает договоры с партнерами. До конца ноября 2022 уже появятся первые результаты программы. К слову, ее запустили на ФАПах в Артемовском ГО, Надеждинском, Хорольском, Красноармейском, Кавалеровском районах. На каждый район приходится по два пункта.
В заключение глава приморского ведомства подчеркнула, что в прошлом году появилась стратегия развития системы здравоохранения. Приоритетными задачами стали: демографическая ситуация в регионе, которая до 40% зависит от работы медработников и удовлетворенность населения качеством медобслуживания.
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