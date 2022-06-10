В Приморье задержан бывший главный по дорогам, загадочно ушедший с поста полгода назад

Виктор Свяченовский. Фото: правительство Приморья

В Приморье сотрудники силовых структур задержали Виктора Свяченовского, занимавшего пост министра транспорта и дорожного хозяйства края с 2019 по 2021 год. Должность глава покинул по собственному желанию, однако причины оставил в секрете.

«Комсомольской правде – Владивосток» источник в правоохранительных органах подтвердил, что Свяченовский задержан, заведено уголовное дело. Детали не оглашаются, но известно, что вменяют обвинение по части 4 статьи 33, части 2 статьи 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями).

После ухода из правительства Приморья Свяченовский не оставил свою сферу и трудится в должности главного инженера ФКУ Упрдор «Россия». До поста главы минтранспорта с ноября 2018 года экс-чиновник был исполняющим обязанности директора департамента дорожного хозяйства Приморья. До места в аппарате правительства работал главным инженером ФКУ «Росавтодор».

На посту министра способствовал реконструкции трасс «Лена» и «Уссури», построил двухуровневую развязку на трассе между Шаморой и Артемом. Отметим, что после ухода Свяченовский был признан виновным в нарушении закона о транспортной безопасности. Поводом стали 717 мостов в Приморье (всего их 1611), которые чиновник оставил в неудовлетворительном состоянии. Свяченовский оплатил штраф в размере 20 тысяч рублей по решению суда.

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