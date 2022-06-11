Почта России и Ростуризм разработали маршруты по интересным и уникальным местам Приморья, Карелии и Мурманской области

Познакомьтесь с «Почтовым туризмом». Фото: Виталий БЕРКОВ

Почта России вместе с Ростуризмом и Русским географическим обществом запустила проект «Почтовый туризм» с маршрутами для путешествий по стране. Три маршрута уже доступны для исследования Приморского края. Журналист «КП-Владивосток» выяснил, куда же можно отправиться за новыми впечатлениями.

Сейчас на сайте проекта доступны туристические гиды по Приморскому краю, Карелии, Мурманской области. Скоро их дополнят и другие регионы России. В основе – популярные достопримечательности, на которые приморцам предлагается взглянуть под новым, «почтовым» углом зрения.

Маршруты можно отфильтровать по нескольким критериям: региону, количеству дней (от одного до десяти), типу передвижения и сложности. Таким образом, любой сможет найти путешествие по душе: от короткой поездки на выходные до полноценного десятидневного тура.

Фото: предоставлено пресс-службой Почты России.

– В Приморском крае есть исторические почтовые отделения, архитектурные достопримечательности, археологическое наследие народов разных эпох. Они не всегда широко известны, но от этого не менее интересные. Наши автомобили проезжают по дорогам, ведущим по серпантину сопок, откуда открываются завораживающие виды тайги и Японского моря. Мы рады помочь каждому увидеть красоту края, где живем и работаем, – рассказал директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин.

Фото: предоставлено пресс-службой Почты России.

Маршруты почтового гида дополнены фактами из истории развития почты, полезными советами для путешественников и фотографиями из архивов конкурса РГО «Самая красивая страна». В гид включены рекомендации об интересных местах, где можно продегустировать местные деликатесы, попробовать свои силы в традиционных ремеслах и купить сувенир.

– Почтовый туризм повысит интерес к внутреннему туризму страны, информационный сайт проекта наполнен особой энергетикой и красотой природы. Путешественники смогут выбрать рекомендации мест отдыха, и конечно, получить новые впечатления от посещения нашего края, – отметил руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

И какой бы маршрут вы не выбрали, почта может стать полезной точкой на карте любого путешественника. Как отправить открытку с берега Японского моря? Как проще всего избежать перевеса багажа или заплатить за мобильную связь в путешествии, если нет интернета? Вот лишь несколько вопросов, на которые можно найти ответ на страницах проекта «Почтовый туризм».

Фото: предоставлено пресс-службой Почты России.

Путешествие с Почтой

Давайте поближе познакомимся с маршрутами.

Первый - «Почтовый Владивосток» будет интересен тем, кто хочет посмотреть на город с необычной стороны: проследить развитие города от основания до наших дней через историю почты. Маршрут «Почтовый Владивосток» можно пройти вместе с профессиональным гидом, для этого нужно отправить заявку приморской туристической компании «Фрегат Аэро».

Экскурсия сочетает пешую прогулку и комфортную поездку на туристическом автобусе. Ее продолжительность составляет 1,5 часа.

Фото: предоставлено пресс-службой Почты России.

«Загадки природы и древних цивилизаций»

Второй маршрут по Приморскому краю начинается в Шкотовском районе. Туристический гид предлагает пройти тропами экотуризма и посетить популярные места отдыха у моря. Водопады, сопки, остров Петрова, село Валентин с красивыми пляжами. По дороге в бухту «Зеркальную» можно заехать в одно из самых старых сел центрального Приморья – село Богополь.

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В долине реки Зеркальной на юго-восточной окраине Богополя находятся остатки городища VIII–X веков, времён Бохайского государства. «Богополь» означает «Божий город», и религия действительно важна для местных жителей — одной из главных достопримечательностей села является православный храм.

В 1930-х годах в Богополе открыли первое почтово-телеграфное агентство Кавалеровского района Приморья. Тогда в нем работало всего два человека — заведующий агентством и почтальон, которые возили письма на лошадях. Сегодня в таких небольших селах, как Богополь, есть свой почтальон, а по понедельникам сюда приезжает передвижное отделение почтовой связи. Почтовики называют их сокращенно - ПОПС.

«Земля тигров и древних племен»

Третий маршрут по Приморью рассчитан на 6 дней, проходит от Владивостока через Уссурийск и близлежащие туристические места, завершается в селе Красный Яр национального парка «Бикин». Он знакомит с жизнью коренных народов, древними артефактами.

Фото: иван МАКЕЕВ.

В 1957 году, когда удэгейцы переезжали из села Сяин в новое место жительства, Красный Яр, они забрали с собой целое почтовое отделение. Здание разобрали и сплавили по реке отдельными бревнами. Одно из первых строений в новом посёлке стало настоящим центром культурной жизни: здесь собирались, чтобы сыграть в шахматы и обсудить последние новости. Вплоть до 1960-х годов почту доставляли в Красный Яр по воде на долблёных деревянных батах, а позже — местной авиацией. Сегодня почту привозят на машине три раза в неделю, а новое отделение Почты открыто здесь как часть инфраструктурного комплекса национального парка «Бикин».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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