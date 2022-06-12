Во Владивостоке с размахом отмечают День России

Приморцы празднуют День России. Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке по традиции грандиозное празднество в День России развернулось на центральной площади города. Тысячи приморцев собрались, чтобы отметить этот патриотический праздник. Гуляния продлятся до самого вечера, фотокорреспондент «Комсомолки» отправился в центр событий, чтобы запечатлеть кадры с мероприятия, а также пообщаться с местными жителями.

– Такой праздник, как День России, это правильно, нам всем нужно помнить о величии нашей страны. Особенно сейчас, когда наши русские ребята спасают жителей Украины от зла. Я уверен, что уже скоро мы встретим их дома, как победителей, – поделился коренной житель столицы Дальнего Востока Игорь Сергеевич.

– Приятно осознавать, что именно этот праздник собрал столько людей, которые гордятся своей страной. Это особенно важно в такое время, когда мы ждем наших смелых земляков с Украины, защищающих мирных жителей. Но я бы хотела отметить, мы должны помнить о том, что нам есть кем гордиться, не только в праздники, а каждый день, – рассказала гостья мероприятия Кристина Андреева.

Жителей и гостей города ждет насыщенная программа. Фото: Вадим ПОПОВ

Отметим, что жителей и гостей города ждали реконструкции разных времен, спортивные состязания, тематические фотозоны и концерт. На сцене выступили творческие коллективы со всего Приморья, а хедлайнером мероприятия стала популярная группа «Юта». А также губернатор Олег Кожемяко вручил юным жителям края их первые паспорта.

Губернатор вручил паспорта юным приморцам. Фото: Вадим ПОПОВ

– С удовольствием вручил паспорта юным приморцам. Быть гражданами России - большая ответственность. Ответственность перед собой и обществом. Только от нас, граждан, зависит благополучие и процветание Отечества. С праздником, друзья! С Днем России! – поделился глава Приморья.

Но развлекательная площадка расположилась не только в центре города, а также на Русском острове. Праздничная программа «Россия – вечная держава!» (0+) проходит в районе поселка Экипажный. Всех желающих ждет концерт владивостокской кавер-группы Tesla, выступления других творческих коллективов, работа локальных площадок и фотозон, уроки по рисованию цветов с натуры, изготовлению и росписи кокошников и многое другое.