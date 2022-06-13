Дальневосточный гребешок, шаурма и мороженое: «Комсомолка» узнала список опасных летних продуктов

Отравление всегда начинается остро, – Алла Синавина. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пищевые опасности могут быть микробиологическими, химическими или физическими по своей природе. Невооруженным взглядом их не заметишь. Например, бактерии, вирусы или остатки пестицидов. Летом, когда мы выезжаем на природу или дачу, гораздо чаще подвергаем себя риску отравиться. Какие продукты летом самые опасные и почему, как избежать отравления – рассказала гость радиостудии «Комсомольской правды» на волне 90.4 FM Алла Синавина, эпидемиолог владивостокской поликлиники №3.

Алла Синавина – эпидемиолог владивостокской поликлиники №3. Фото: Елизавета ЕНИНА

ВИНОВНИКИ СИТУАЦИИ

– Опасные продукты – это?

– Из-за летней жары риск отравления повышается. Какие серьезные заболевания могут вызывать опасные продукты? Да и что вообще такое опасные продукты?

Это все то, что может неблагоприятно повлиять на наш организм. Они могут вызвать отравление, интоксикацию, паразитарные заболевания, что очень пагубно может в итоге отразиться на человеке.

Частые и классические отравления овощами вызывают микроорганизмы, которые от высоких температур быстрее размножаются. Все зависит от продукта. Если это неправильно размороженное мясо – бактерии. Если это молочные продукты, которые хранятся ненадлежащим образом, например, при комнатной температуре, то это кисломолочные бактерии. Если это рыба и морепродукты, есть риск заражения паразитарными заболеваниями.

– Инфекции, вирусы – как все это может появиться на огороде? Из-за чего?

– На огороде – это удобрения. Также это грызуны, которые обитают на открытой местности, они могут повлиять на качество продуктов. Поэтому нужно обязательно мыть овощи-фрукты. Еще необходимо обрабатывать еду – варить, парить, жарить. Дети, люди пожилого возраста, а также те, кто имеет хронические заболевания – они все входят в группу риска по отравлениям. Стоит обращать внимание на эту категорию людей. Потому что очень часто происходят опасные ситуации. Например, когда ребенок увидел красивую ягоду, съел и забыл, а она не мытая, подпорченная. Опять же, мышка рядом пробежала или птицы.

– Помыть – этого достаточно?

– Желательно замачивать овощи и фрукты в воде.

– Есть ли вообще статистика, что чаще вызывает отравления – фастфуд или домашняя еда?

– Чаще отравления вызывает фастфуд, потому что здесь идет влияние качества продуктов, условий хранения и даже самое элементарное – это соблюдение правил гигиены рук, потому что дома мы все равно какие-то более вдумчивые. А на производстве, тем более фастфуда, все строится на скорости приготовления. Летом мы начинаем чаще гулять, отправляемся в какие-то пешие прогулки, походы. Кто-то вообще взял электросамокат и считает, что он стерилен. Его потрогал, потом шаурму покупает с большим количеством каких-нибудь соусов и с этой едой продолжает гулять. И только потом, когда находит удобную локацию, ест эту самую шаурму. Вот в такой ситуации велика опасность получить отравление.

Смотрите, первое, на что обращаем внимание – это руки. Многие пищевые токсико-инфекции передаются именно через них. Это первый риск. А второй – это «мы купили еду в «таком-себе» месте». То есть – это качество продуктов, изготовление, гигиена рук того же персонала, условия хранения, пока мы везем свой обед на локацию. Внутри шаурмы у нас соусы, которые желательно хранить в холодильнике, чтобы они не испортились.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ

– Двигаемся дальше. По каким симптомам можно понять, что ты стал жертвой некачественных продуктов?

– Отравление всегда начинается остро: поднимается температура, боль в животе, рвота, либо позывы диареи. Это самые частые и распространенные симптомы. У меня один знакомый говорит: «я всегда сразу понимаю, когда отравился, меня начинает сильно морозить». Озноб – это проявление температуры.

– В каких случаях необходимо немедленно обратиться за квалифицированной помощью?

– Как мы уже сказали, бывают случаи, когда ты уже понял, что «шаурма отравлена». Что надо делать? Желательно, сразу обратиться за квалифицированной медицинской помощью, потому что степень отравления может быть разная. Она может в кратчайшие сроки развиться до критического состояния, поэтому медлить не стоит. Обратиться нужно либо в поликлинику, либо на горячую службу или попросить, чтобы вас проконсультировал человек на скорой. Но многие опасаются обращаться куда-либо по одной простой причине – «нас закроют в инфекционку», а там эти легендарные сказки инфекционного отделения: ужасы и кошмары. Если доктор сочтет необходимым для пациента, то, конечно, предпримет решение госпитализировать его. Если он будет видеть, что степень тяжести невелика, то он даст рекомендации и отпустит.

Алла Синавина с радиоведущими «Комсомольской правды» Ильей Кузнецовым и Павлом Порабковичем. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Когда работы больше? В какой период?

– Отравления начинаются в весенне-летний период. Это постоянная история и мы к ней всегда готовы. Проводится обязательная лекция медперсоналу – что делать, как лечить, какие лекарства давать.

– А вот какие-то добавки, нитраты – это опасная история?

– Да, конечно. Они вызывают токсико-инфекцию. И точно также отравления – только уже немного другого рода. Если мы говорим о фруктах и ягодах, то стоит обращать внимание на сезонность. В летнее время очень популярны арбузы и дыни и стоит покупать их именно «в сезон» – это август-сентябрь, и не у дороги.

АПТЕЧКА

– Отправляемся мы на природу, на дачу или просто на прогулку по Владивостоку, что должно быть с собой в аптечке?

– Первое – это противоаллергические препараты. Достаточно большая статистика по аллергии на пищевые продукты. Второе – это абсорбенты, что естественно при возникновении отравления. И можно ферменты, чтобы помочь организму справиться с тем или иным составом продуктов.

– Летом и зимой с собой должны быть разные препараты?

– Летом вероятность неблагоприятных последствий выше в связи с температурным режимом. Зима – это холодные температуры: продукты сохраняются лучше, а при теплой погоде очень быстро портятся. Люди часто не замечают этого. Поэтому летом, конечно, стоит внимательно относиться и очень тщательно следить за тем, что мы едим, а главное как.

ПРИМОРСКАЯ КЛАССИКА

– Хотелось бы еще узнать о булочке на пару с определенной начинкой, которая остается загадкой для большинства регионов нашей страны. Это не реклама и не антиреклама, мы просто хотим узнать мнение специалиста, насколько это может быть опасно летом?

– Первое, что бросается в глаза, это то, что эти булочки продают вдоль дороги. Это так себе затея. Потому что оседают различные вещества, которые плохо влияют на наш организм. То, что булочка на пару – это здорово, хорошо И полезно. А вот начинка… опять же, из каких продуктов она сделана, как долго она лежала, допустим, под прямыми солнечными лучами? Что с ней делали? Как ее делали? Все это очень сомнительно.

ЛЕТО, МОРЕ, ШАШЛЫКИ

– Сейчас у нас сезон шашлыков. Вот тот самый маринад, насколько он помогает мясу не испортиться?

– Смотря чем мариновали. Если это какой-то обычный соус, то опасно его вести в таком состоянии в жаркую погоду. Нужно купить холодильник в машину или хороший термопакет, чтобы сохранить свежесть.

– Почему мясо считается уязвимым?

– Потому что, когда мясо размораживается на его поверхности создается благоприятная среда для развития патогенных микроорганизмов, которые вызывают отравления.

– Мясо, рыба или курица, что опаснее? Или что безопаснее?

– Безопасно все, что хорошо обработано. Термически или заморожено. Каждый раз, когда я куда собираюсь в поездку, заезжаю за мясными или куриными полуфабрикатами, меня сливочный соус как-то отталкивает.

– Это стереотип или сливочно-майонезное все же лучше не брать?

– Конечно, майонез лучше не брать с собой, потому что на отдыхе очень редко есть место, где можно его спрятать от солнечных лучей. И майонез быстро приходит в негодность, риск отравления очень велик.

КУЛЬТУРА МОРЕПРОДУКТОВ

– У нас в Приморском крае есть такой блок своей кухни – морепродукты. Как обстоят дела с ними?

– Рыба занимает второе-третье место по опасности. И опять же, когда мы покупаем морепродукты нужно обращать внимание на их вид, чтобы все было свежим. Также морепродукты необходимо покупать у проверенных поставщиков. И их нужно хранить либо в холодильнике, либо в морозилке и, естественно, обрабатывать.Так как кроме того, что могут развиться патогенные микроорганизмы, мы можем заболеть паразитарными заболеваниями.

– Каждый кто сюда приезжает, обращает внимание на нашу культуру, на наши морепродукты. А 80% получают отравление в первые же два дня. Насколько важно привыкать к местным продуктам нашим гостям?

– Морепродукты богаты белком и чрезмерное употребление в пищу, чревато белковым отравлением, что является крайне серьезным заболеванием. Это резкий упадок сил, отравление, дикая боль в животе, рвота и так далее. Поэтому человек приезжающий к нам в гости, должен постепенно добавлять их в свой рацион.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

– Еще один очень опасный продукт это молочка. Наверное, самая гиперопасная вещь летом?

– Да, конечно. Она очень быстро портится и часто люди пренебрегают правилами хранения этого продукта. Это основная причина отравлений. Возьмем молоко. Стоит ли брать с собой летом на природу кисломолочные продукты? Нельзя. Потому что они очень быстро портятся и, как правило, люди часто забывают вовремя их съесть.

– Мороженое может причинить вред?

– На первый взгляд, нет. А так – все зависит от состава.

ДЕТЯМ

– Что касается детей – как им понять по продукту, что он испорчен?

– По виду. Испортится цвет, запах или консистенция. Может появиться плесень. У нас многие любят, плесень обрезать и остальное съесть, или варенье приготовить. Но плесень очень опасна, она обыстро распространяется и просто отрезать заплесневевший кусочек – не сработает.

– То есть за ребенком надо следить постоянно, чтобы он чего-нибудь не съел?

– Да. Хотя бы, чтобы он не тянул ничего в рот грязными руками. По опыту работы в детском отделении – очень много ребят поступало с болью в животе, с подозрением на аппендицит, но в итоге, почти всегда, это было отравлением. И вот, когда начался период ковида, все сидели дома, следили за гигиеной, обрабатывали руки – количество поступлений очень сильно сократилось.

ИТОГ

– Составьте топ самых опасных продуктов?

– Мясные продукты, рыба, яйца, молочные изделия, грибы и ягоды, фрукты. И соусы, которые надо обязательно держать в холодильнике из-за их состава.

– Давайте еще раз проговорим инструкцию, когда мы отправляемся куда-то летом, что у нас должно быть с собой?

– Антисептик, лекарства от аллергии, ферменты, влажные и сухие салфетки.

Стоит помнить, что ваша безопасность только в ваших руках, стоит быть более бдительными и обращать внимание на то, что мы едим.

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