Не смотреть без платка: ребенок со слезами поддержал юного проигравшего футболиста в Приморье

Эльдар Шпилькин с братиком. Фото: принтскрин, ЮФЛ ДВ

Стадион «Локомотив», Уссурийск. Последние секунды игры, очередная попытка забить и поражение... После финального свистка команда Краевой спортивной школы олимпийского резерва Приморья по футболу чувствовала себя неважно. И тут, неожиданно, пока трибуны криками поздравляли победителей, все свое внимание проигравшей стороне отдал совсем юный болельщик.

На поле со слезами на глазах выбежал младший брат нападающего Эльдара Шпилькина. 14-летний форвард владивостокской команды КСШОР-2007 не смог сдержать натиск команды «Чита», не отметился результатом и серьезно расстроился. Не растерявшись, младший брат Эльдара выбежал и обнял старшего ребенка семьи. Видео этого момента, опубликованное дальневосточной Юношеской футбольной лигой (ЮФЛ), начало стремительно набирать популярность. К слову, в матче забить не удалось никому из форвардов – лишь одно пенальти из команды КСШОР удалось удачно провести юному Семену Сухинину.

Напомним, в нынешнем сезоне КСШОР на шестом месте турнирной таблицы лиги среди 12 команд. Игра на домашнем стадионе не помогла команде, матч с противником из Забайкалья закончился со счетом в 1:5. Одновременно с участием в играх футбольной лиги команды краевой школы соревнуются с ребятами из других регионов в хоккее, бадминтоне и вольной борьбе.

ПО ТЕМЕ:

«Это факторы риска»: спортивный врач из Приморья рассказал, как не навредить ребенку во время игр

Health-менеджер из Владивостока Дмитрий Виговский поделился советами мамам и папам в эфире радио «Комсомольской правды» (подробнее)

Болельщик «Зенита» исполнил гимн команды в стиле джаз

(Фото, видео)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.