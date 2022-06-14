Оставила в холоде и голоде. В Приморье горе-мамаша, перебрав с алкоголем, едва не убила своих детей и сбежала

Женщина стала фигуранткой дела за неисполнение обязанностей по воспитанию. Из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ужасающей историей поделились сотрудники уголовного розыска МВД «Дальнегорский». Трагедией могла закончиться жизнь двух мальчиков 15 и 12 лет. Их маму ждет суд за невыполнение обязанностей по воспитанию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Случай, произошедший в Дальнегорске, – будто бы медицинская байка о горе-мамаше, которая, казалось бы, не может произойти в реальности. Но все было на самом деле. Жительница Дальнегорска оставила детей в частном доме без отопления и регулярно отправлялась в разгульные приключения со спиртным. Одно из них закончилось плачевно, так о безответственной женщине и узнали в органах. Младший сын попал в больницу в состоянии голодного обморока, бледный и измученный. Мамочка, узнав, что случилось, от внимания полицейских сразу же скрылась.

Жительницу удалось разыскать при помощи бдительных очевидцев. Ее задержали и доставили в отдел полиции, сейчас она под обязательством о явке, уточнили в пресс-службе краевого управления МВД.

Как удалось узнать «Комсомольской правде – Владивосток», дети пробыли какое-то время в реабилитационном центре. Сейчас они направлены в детский дом: другие родственники бедняжек не объявились.

В феврале 2022 года аналогичная история развернулась в одном из сел Приморья, но закончилась куда более трагично. Из-за пьющих родителей погиб двухмесячный младенец. Опекуны заявили, что просто не помнят прошлую ночь.

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