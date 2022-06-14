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Владивосток14 июня 2022 3:20

В Приморье медведица оставила медвежат, вот что они вытворили на камеру

На «Земле леопарда» развлечение косолапых засняла фотоловушка
Максим ГРУЗОВ
Малыши воспользовались возможностью подурачиться, пока матери нет рядом.

Малыши воспользовались возможностью подурачиться, пока матери нет рядом.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На «Земле леопарда» медведи все чаще становятся главными звездами фотоловушек. Вот и в этот раз медведица обнюхала камеру и отправилась по своим делам, при этом оставив под присмотром любопытного устройства трех медвежат. Малыши воспользовались возможностью подурачиться, пока мамы нет рядом и устроили ночные приключения.

Началось все с прогулки по ближайшим окрестностям, потом озорники принялись тереться об деревья. Это, между прочим, не простое баловство, таким образом эти животные тренируются оставлять метки – послания другим зверям. Они обмениваются информацией о поле, возрасте и своем присутствии на этой территории. Этому трюку медведицы учат своих детенышей, а те берут с них пример. Вот и выдался шанс попрактиковаться.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о нашумевшем «медвежьем селфи». Косолапое семейство прогуливалось по территории заповедника «Земля леопарда», как вдруг медведица заметила необычный предмет – камеру. Теперь приморцы могут полюбоваться замечательными снимками.

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Мать медведица и медвежата показали мордочки камере на «Земле леопарда» (Подробнее..)

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