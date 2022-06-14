В Приморье медведица оставила медвежат, вот что они вытворили на камеру

Малыши воспользовались возможностью подурачиться, пока матери нет рядом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На «Земле леопарда» медведи все чаще становятся главными звездами фотоловушек. Вот и в этот раз медведица обнюхала камеру и отправилась по своим делам, при этом оставив под присмотром любопытного устройства трех медвежат. Малыши воспользовались возможностью подурачиться, пока мамы нет рядом и устроили ночные приключения.

Началось все с прогулки по ближайшим окрестностям, потом озорники принялись тереться об деревья. Это, между прочим, не простое баловство, таким образом эти животные тренируются оставлять метки – послания другим зверям. Они обмениваются информацией о поле, возрасте и своем присутствии на этой территории. Этому трюку медведицы учат своих детенышей, а те берут с них пример. Вот и выдался шанс попрактиковаться.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о нашумевшем «медвежьем селфи». Косолапое семейство прогуливалось по территории заповедника «Земля леопарда», как вдруг медведица заметила необычный предмет – камеру. Теперь приморцы могут полюбоваться замечательными снимками.

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