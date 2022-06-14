Безумно сладко! В столице Дальнего Востока выберут самый вкусный десерт

Мы поделимся рецептами! Фото: Вадим ПОПОВ

Отличная новость для сладкоежек, совсем скоро вы узнаете наивкуснейший рецепт десерта, ведь команда «Комсомольской правды – Владивосток» вновь устраивает конкурс «Красиво Подано». Ранее за звание лучших из лучших сражались две команды – девушки и мужчины. Главной задачей было приготовить завтрак, который поразил бы жюри своим вкусом и красотой подачи. Теперь посоревноваться в своих кулинарных умениях предстоит бариста из сети кофейн «Kafema»: Анастасии Сотниковой, Полине Ефремовой и Валентине Сейкиной.

Красавицы приготовят десерты, а жюри выберут победительницу по двум основным критериям: вкус блюда, красота и эстетика подачи. Оценивать конкурсанток будет шеф-кондитер популярного Владивостокского ресторана Zuma Роза Захарян, также она приготовит традиционное «блюдо от шефа». Почетный член международной корпорации кондитеров – декораторов «Cake Artist World», финалист кулинарного шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» Алена Большова тоже выступит в роли кулинарного судьи. А вот кто же станет третьим членом жюри, вы узнаете позже. Сохраним интригу до начала кулинарного баттла.

Команда встретится на кухне Soul Kitchen, чтобы выяснить, какой десерт имеет право зваться самым вкусным. Мероприятие будет освещаться в наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram. Подключайтесь, и вы первые увидите какие сладкие блюда приготовят конкурсантки.

Партнеры проекта:

- компания Freyr – оптовый поставщик продуктов правильного, спортивного и диабетического питания по всему Дальнему Востоку;

- компания ООО «Провиант» – первый производитель сыров в Приморском крае, использующий натуральное сырье, оригинальные рецептуры и закваски, высокотехнологическое современное оборудование.

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