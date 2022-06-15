Фестиваль гребешка 2022 во Владивостоке: где поесть фестивальные блюда

Морской гребешок уже давно стал символом Приморского края. Фото: scallopfest.ru
Пятый юбилейный фестиваль «На гребне!» в 2022 году во Владивостоке пройдет с 1 по 15 июля. Этим летом примут участие более 20 городов по всей России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Красноярск, Иваново, Ростов-на-Дону, Сочи и другие. Рестораны-участники предложат три авторских блюда из гребешка по фиксированной цене. Какой будет программа гастрономического мероприятия, кто станет участниками фестиваля, а также за сколько можно попробовать блюда из деликатеса? «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает все о фестивале гребешка в столице Приморья.
Организатором этого масштабного события выступает паназиатский ресторан Zuma. Вот уже пятый год подряд команда объединяет рестораны и дает возможность каждому гостю попробовать настоящий деликатес и символ дальневосточной кухни – гребешок. Основные цели фестиваля «На гребне!» – популяризация внутреннего гастрономического туризма, привлечение новых гостей в рестораны и повышение профессионального уровня.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа фестиваля делится на Дальневосточную и Российскую. Главная идея гастрономического события – культовый сезонный продукт по приемлемой цене во всех ресторанах, которые участвуют.
Рестораторы Владивостока подают живых гребешков в раковине из аквариума и три авторских блюда, а участники в других городах нашей страны представят гостям три блюда из гребешка.
Цель мероприятия – популяризация внутреннего гастрономического туризма. Фото: scallopfest.ru
СТОИМОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНЫХ БЛЮД
Сет из трех гребешков из аквариума с авторским соусом ресторанов во Владивостоке стоит 500 рублей, авторские блюда из гребешка до 1000 рублей в других городах.
За 15 дней гости фестиваля попробуют этот продукт в разных вариациях в десятках ресторанов по всей стране.
КАК ЭТО БЫЛО: ЦИФРЫ
С каждым годом интерес гостей, рестораторов и СМИ к дальневосточному гребешку растет. В 2021 году фестиваль достиг огромных масштабов за свою историю проведения, объединив более 100 проектов и 30 городов России.
Впервые фестиваль «На Гребне!» прошел в 2018 году – было всего 30 ресторанов-участников из восьми городов.
В первые две недели июля гости фестиваля попробовали более 35 тысяч живых гребешков и около 50 тысяч блюд из дальневосточного деликатеса. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку из-за COVID-19, рестораны-участники благодаря фестивалю привлекли на веранды гостей, дав возможность насладиться вкусом гребешка и блюд с ним по приятной цене.
В этом году, по случаю юбилея у проекта в планах охватить еще больше ресторанов по всей стране.
Любой желающий может попробовать морской деликатес по доступной цене. Фото: scallopfest.ru
СПИСОК РЕСТОРАНОВ-УЧАСТНИКОВ
Пока что список предварительный, в случае изменений, мы это отметим.
- Billy's Pub
- Coffee Machine
- Crab House
- Crust Pizza & Wine
- Del Mar
- Gastro Wine Cantina
- Gastroli Grill
- Grani
- GUSTO gastrobar
- IL Патио
- Mega
- Michelle
- Pasta More
- Rakushka seafood bar&kitchen
- Singapura
- Syndicate – Port cafe
- Tokyo
- Tokyo Kawaii
- Umami Ramen Club
- Zuma
- Zumaoke
- Аквамарин
- Акватория
- Брюгге паб
- Виноваты Звезды
- Гастробар Философия
- Гастробар Южане
- Дзень
- Ирландский паб «Тринити»
- Молоко и Мед
- Невинные радости
- Панорамное кафе Hunter
- Пхали-Хинкали
- Семейное кафе La Famiglia
- Супра
- Супра Меоре
- Тбилиссимо
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