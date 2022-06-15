Фестиваль гребешка 2022 во Владивостоке: где поесть фестивальные блюда

Морской гребешок уже давно стал символом Приморского края. Фото: scallopfest.ru

Пятый юбилейный фестиваль «На гребне!» в 2022 году во Владивостоке пройдет с 1 по 15 июля. Этим летом примут участие более 20 городов по всей России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Красноярск, Иваново, Ростов-на-Дону, Сочи и другие. Рестораны-участники предложат три авторских блюда из гребешка по фиксированной цене. Какой будет программа гастрономического мероприятия, кто станет участниками фестиваля, а также за сколько можно попробовать блюда из деликатеса? «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает все о фестивале гребешка в столице Приморья.

Организатором этого масштабного события выступает паназиатский ресторан Zuma. Вот уже пятый год подряд команда объединяет рестораны и дает возможность каждому гостю попробовать настоящий деликатес и символ дальневосточной кухни – гребешок. Основные цели фестиваля «На гребне!» – популяризация внутреннего гастрономического туризма, привлечение новых гостей в рестораны и повышение профессионального уровня.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Программа фестиваля делится на Дальневосточную и Российскую. Главная идея гастрономического события – культовый сезонный продукт по приемлемой цене во всех ресторанах, которые участвуют.

Рестораторы Владивостока подают живых гребешков в раковине из аквариума и три авторских блюда, а участники в других городах нашей страны представят гостям три блюда из гребешка.

Цель мероприятия – популяризация внутреннего гастрономического туризма. Фото: scallopfest.ru

СТОИМОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНЫХ БЛЮД

Сет из трех гребешков из аквариума с авторским соусом ресторанов во Владивостоке стоит 500 рублей, авторские блюда из гребешка до 1000 рублей в других городах.

За 15 дней гости фестиваля попробуют этот продукт в разных вариациях в десятках ресторанов по всей стране.

КАК ЭТО БЫЛО: ЦИФРЫ

С каждым годом интерес гостей, рестораторов и СМИ к дальневосточному гребешку растет. В 2021 году фестиваль достиг огромных масштабов за свою историю проведения, объединив более 100 проектов и 30 городов России.

Впервые фестиваль «На Гребне!» прошел в 2018 году – было всего 30 ресторанов-участников из восьми городов.

В первые две недели июля гости фестиваля попробовали более 35 тысяч живых гребешков и около 50 тысяч блюд из дальневосточного деликатеса. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку из-за COVID-19, рестораны-участники благодаря фестивалю привлекли на веранды гостей, дав возможность насладиться вкусом гребешка и блюд с ним по приятной цене.

В этом году, по случаю юбилея у проекта в планах охватить еще больше ресторанов по всей стране.

Любой желающий может попробовать морской деликатес по доступной цене. Фото: scallopfest.ru

СПИСОК РЕСТОРАНОВ-УЧАСТНИКОВ

Пока что список предварительный, в случае изменений, мы это отметим.

- Billy's Pub

- Coffee Machine

- Crab House

- Crust Pizza & Wine

- Del Mar

- Gastro Wine Cantina

- Gastroli Grill

- Grani

- GUSTO gastrobar

- IL Патио

- Mega

- Michelle

- Pasta More

- Rakushka seafood bar&kitchen

- Singapura

- Syndicate – Port cafe

- Tokyo

- Tokyo Kawaii

- Umami Ramen Club

- Zuma

- Zumaoke

- Аквамарин

- Акватория

- Брюгге паб

- Виноваты Звезды

- Гастробар Философия

- Гастробар Южане

- Дзень

- Ирландский паб «Тринити»

- Молоко и Мед

- Невинные радости

- Панорамное кафе Hunter

- Пхали-Хинкали

- Семейное кафе La Famiglia

- Супра

- Супра Меоре

- Тбилиссимо

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