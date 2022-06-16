Я думаю, его «крышуют»: два года девушка из Владивостока борется с мошенником

Продавец отказывался от личной встречи и просил прислать деньги на карту Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждому из нас хочется себя побаловать и потратить деньги на какую-нибудь дорогую вещь, а не только на необходимые продукты и оплату коммунальных услуг. Так и собеседница «Комсомольской правды – Владивосток» решила приобрести копию швейцарских часов, но в итоге наткнулась на мошенника, который обманул ее почти на 30 тысяч рублей да еще и угрожал.

Чтобы осуществить свою мечту, Ирина Попова(фамилия изменена редактором) искала продавцов и осенью 2020 года она нашла человека с нужным ей товаром. Во время диалога Сергей сказал, что был знаком с братом девушки, из-за чего уровень доверия к собеседнику поднялся еще больше.

Когда Ирина выбрала часы, то предложила Сергею встретиться для передачи денег и получения расписки или чека.

– Сначала он согласился, но резко передумал, сказав, что я могу отдать деньги его менеджеру. Время его тоже не устраивало, в итоге он сказал, что мне нет смысла с Третьей Рабочей ехать до центра, проще отправить все на карту. Я перевела ему 28 тысяч рублей и стала ждать часы, которые должны были прийти во Владивосток из Москвы.

Далее, по рассказу Ирины, с ней связался сын Сергея и пообещал забрать ее часы. На следующий день он вновь позвонил девушке и сказал, что ее модели нет, поэтому предлагал другие, нахваливая их качества. Нашей собеседнице ничего не оставалось, кроме как согласиться, ведь деньги она уже отправила и ей хотелось как можно быстрее получить свой заказ.

– На другой день я списалась с Сергеем. Он сказал, что мне надо доплатить еще две тысячи за доставку. Я удивилась. Во-первых, средняя цена из Москвы – тысяча рублей, во-вторых, обычно продавцы заранее говорят, будет ли доставка за их счет или клиент сам платит по факту получения.

После того, как Ирина перевела две тысяча спустя дней 5-7 ей пришло СМС о том, что она может получить посылку, но для этого ей надо заплатить 900 рублей.

– Я поняла, что здесь что-то не так, позвонила Сергею, а он врубил дурака. Я же перевела ему две тысячи, поэтому попросила вернуть мне половину денег или решить вопрос. Сотрудникам курьерской службы я сказала, что платить не буду и сниму все на камеру.

Когда Ирине вынесли посылку, ее ждал неприятный сюрприз – коробка оказалась пустая. Девушка попросила работников составить акт, а после подала заявление в полицию. Но к сожалению, уголовное дело до сих пор не завели, так как, по словам нашей собеседницы, в ведомстве не установили факт преступления.

Кстати, по рассказам девушки, она не единственная, кто попался на уловку продавца. Одного из ее знакомых он «кинул» на 500 тысяч рублей, а другого на миллион. Более того, как поделилась собеседница, после того, как она пришла к Сергею лично, он сыпался угрозами в ее адрес: назвал сумасшедшей и пообещал написать заявление в полицию.

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой ГУВД Приморья. Редакции подтвердили, что девушка подавала заявления в 2020 и 2021 годах, но ей отказали в заведении уголовного дела.

– Как правило, в таком виде интернет-мошенничества отказываются заводить дело, если нельзя подтвердить списание банковских денег.

Однако, как рассказала Ирина, у нее есть необходимые доказательства: она сохранила все переписки и чек, которые показала корреспонденту. Девушка уверена, что мужчину кто-то «крышует». Но сдаваться она не намерена, продолжит и дальше писать в полицию и прокуратуру.

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