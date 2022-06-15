Журналист из США посоветовал не лизать соленые стены бункеров во Владивостоке

Тим Керби у Токаревской кошки. Фото: принтскрин видео, Rumble

Журналист американского происхождения Тим Керби, который с 2006 года живет в России, посвятил колонку в журнале Russia Beyond портовому городу. Речь о столице Приморья, Владивостоке – его журналист назвал «чем-то вроде китайского ландшафта с наложенным на него Сан-Франциско». Доступный перевод опубликовало краевое представительство МИД РФ. Подробности материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Открытие огромного региона России в сердце Азии

Так Тим Керби озаглавил свою статью. В материале журналист рассказывает о главных достопримечательностях столицы Дальнего Востока, крутых дорогах и местном менталитете. Большая часть блоков в публикации Тима сопровождается советами, которые давно усвоили владивостокцы. Например, журналист настоятельно рекомендует взять для отдыха в городе удобную обувь.

По мнению публициста, посмотреть «Золотой» и «Русский» мосты просто необходимо: как на автомобильном транспорте, так и на судах. Внушительность сооружений сложно переоценить, поэтому Керби сравнил их с Тауэрским мостом в Лондоне и «Золотыми Воротами» в Сан-Франциско.

Среди других мест журналист отметил пляж «Юбилейный», Форт №1, построенный для защиты от японцев в царской России и культовый Токаревский маяк. Последняя достопримечательность Керби понравилась, вот только он назвал сооружение крошечной бочкой, которую затмевают линии электропередач. Все дело в том, что продюсер журналиста чересчур «распиарил» это место, поэтому Тим ожидал совершенно иное зрелище.

Еще одним интересным местом, которое посетил иммигрант, стала усыпальница семьи Бринеров. О нем порой не слышали и сами владивостокцы. Между тем достопримечательность напрямую связана с голливудским актером Юлом Бринером, карьера которого пришлась на вторую середину XX века.

– Русская революция имела много негативных последствий, и для людей, очень сильно связанных с аристократией, таких как Бриннеры, это был конец их жизни в России. Все они были вынуждены бежать из страны (именно так Юл оказался в Голливуде, а не во Владивостоке), а во времена великих страданий и нищеты их семейный склеп был разграблен на предмет ценностей. К сожалению, кроме самого здания, от него мало что осталось, но оно, безусловно, представляет собой необычное зрелище прямо посреди нынешнего «дачного поселка». Для тех, кто любит мистическую жуть, это место точно для вас! – написал Тим.

Советы американца: как посмотреть Владивосток и не пострадать

По большей части материала «раскиданы» различные примечания журналиста. Это и мысли Тима, которые добавлены как лирические отступления, и полезные «лайфхаки» для тех, кто собирается в путешествие в столицу Приморья. «Комсомольская правда – Владивосток» выбрала лучшие советы.

– Если арендуете катер, убедитесь, что вы четко представляете, что хотите сделать и сколько времени это займет. Мы арендовали плавсредство на 10 часов. К восьмому часу Тим начал сходить с ума.

– Гиды специально просят не лизать соленые стены бункеров Форта №1. Видимо, некоторые туристы считают это забавной идеей, а затем попадают в больницу.

– Если не получается с кем-то познакомиться на пляже «Юбилейный», настроение может поднять тарелка отменных пельменей. Здесь они на каждом шагу.

– Одно из мест, где можно попробовать пянсе в любое время дня и ночи, находится возле большого железнодорожного вокзала.

– Большая часть высокой кухни во Владивостоке будто «ориентирована» на водку. Вот что написал Тим Керби об одном из популярных ресторанов города: «У них была тарелка «маринованного всего» с овощами, начиная от острого перца, помидоров и заканчивая морковью, всё маринованное до совершенства».

Полную версию материала можно прочитать в электронной версии журнала Russia Beyond или в переводе сотрудников МИД. Напомним, Тим Керби родился в Кливленде (штат Огайо, США) в 1981 году. После переезда журналист запустил авторскую программу «Чужой» на радио «Маяк». Гражданство РФ он получил в 2018 году.

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